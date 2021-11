Kurz: #AppleToo-Initiatorin Cher Scarlett verlässt das Unternehmen +++ iPad-Mobilfunksignal ermöglichte Rettung zweier Personen

Cher Scarlett einigt sich mit Apple – und verlässt das Unternehmen

iPad übermittelte Koordinaten nach Flugzeug-Absturz

Mit der Kampagne #AppleToo gelang es einigen Mitarbeiterinnen des US-Konzerns, medienwirksam auf angebliches Fehlverhalten von Vorgesetzten hinzuweisen – und auf die aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Gehaltsunterschiede sowie systematischen Sexismus im Unternehmen hinzuweisen. Federführend beteiligt an der Kampagne ist die Ingenieurin Cher Scarlett: Sie versuchte zuletzt, weitere Daten zu den Gehältern ihrer Kollegen zu erhalten, um den oben genannten Vorwurf zu untermauern. Apple habe dieses Unterfangen jedoch torpediert, so die Ingenieurin, die daraufhin Anzeige bei der zuständigen US-Behörde, dem National Labor Relations Board (NLRB), einreichte. Nun erklärt Scarlett gegenüber Bloomberg , dass sie Apple am 19. November dieses Jahres verlasse und sie ihre Beschwerde beim NLRB zurückziehe. Sie habe mit dem Unternehmen eine Einigung erzielt, wolle sich jedoch nicht zu den Einzelheiten äußern.Weitere Organisatorinnen von #AppleToo arbeiten ebenfalls nicht mehr im Unternehmen – allerdings unfreiwillig: Apple trennt sich bereits von Ashley Gjøvik sowie Janneke Parrish – Letztere möchte juristisch gegen die Entlassung vorgehen (siehe hier ).Das iPad spielte bei einem Rettungseinsatz im US-Bundesstaat Pennsylvania eine gewichtige Rolle, wie CNN berichtet: Ein Flugzeug mit einem 58-jährigen Piloten und dessen 13-jähriger Tochter stürzte etwa elf Kilometer in der Nähe des Flughafens ab. Nachdem es vom Radar verschwunden war, leitete die Polizei eine Suche nach beiden Personen ein, die zunächst erfolglos blieb: Der Absturz ereignete sich in einem dicht bewaldeten Gebiet, was die Suche erheblich erschwerte. Laut James Serafin, Chef der Bear Creek Volunteer Hose Company, habe ein iPad die Lokalisierung ermöglicht: Das iPad der Tochter sei angepingt worden und habe die Koordinaten des Aufenthaltsortes preisgegeben. Beide Personen überlebten den Unfall und wiesen nur leichte Verletzungen auf.