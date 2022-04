Kurz: Apple mit Empfehlungen zum Muttertag +++ Apple TV+ mit „Hijack“, „The Essex Serpent“ und Dino-Doku

Apple-Sonderseite zum Muttertag

Am 8. Mai ist Muttertag: Grund genug für viele Unternehmen, Kunden mit speziellen Angeboten zu locken. Längst sind es nicht nur einschlägige Geschenkeshops und Blumenläden, welche auf die aus ihrer Sicht für Mütter passenden Produkte aufmerksam machen. So richtet etwa Apple traditionell eine Sonderseite für den zweiten Sonntag im Mai ein. Dieses Jahr lautet der Slogan „Die besten Geschenke zum Mutterjahr“.Cupertino empfiehlt „für ihre Träume und Pläne“ etwa den Kauf eines iPads: Allerdings berücksichtigt Apple das obere Ende des Preisspektrums nicht, iPad Pro fehlt also in der Auflistung. Ebenfalls im Rampenlicht stehen das iPhone und dessen Silikonhüllen sowie AirPods der dritten Generation und AirTags. Um für „ihre Fitnessziele“ gewappnet zu sein, rät der Konzern erwartungsgemäß zum Kauf einer Apple Watch, akustische Vergnügen sollen sich mit dem Erwerb der AirPods Max und des HomePod mini einstellen. In den USA zeigt sich Apple übrigens etwas spendabler: Ausgewählte Unternehmen räumen Kunden Rabatte ein, wenn die Bestellung per Apple Pay bezahlt wird.Anhänger ungewöhnlicher Serien erinnern sich vielleicht noch an: Die Produktion trumpfte mit einigen dramaturgischen Finessen auf, verwendete beispielsweise häufig Splitscreens und erzählte die Handlung in Echtzeit. In eine ähnliche Kerbe schlägt die von Apple TV+ neu angekündigte Thriller-Serie: Der britische Schauspieler Idris Elba schlüpft in die Rolle eines gewieften Londoner Unterhändlers. Nachdem ein Flugzeug entführt wurde, suchen die Behörden bei ihm Rat. Der Flug nach London dauert sieben Stunden: Jede Episode umfasst eine Stunde der Handlung in Echtzeit, sodass die Serie insgesamt sieben Folgen beinhaltet.Bereits am 13. Mai feiern die ersten beiden Folgen der SeriePremiere, welche im viktorianischen England spielt. Die Protagonistin Cora Seaborne (gespielt von Claire Danes) zieht nach Essex, um einer geheimnisvollen Schlange auf die Spur zu kommen. Apple stellt nun einen Trailer zur sechsteiligen Serie zur Verfügung:Wer Dokumentationen den Vorzug gibt, kann sich bereits auf den 23. Mai freuen: In Zusammenarbeit mit den BBC Studios erscheint, welches fünf Folgen umfasst und wenig bekannte Fakten zum Leben der Dinosaurier aufzeigt. Die Produktion verspricht ein hochwertiges audiovisuelles Vergnügen zu werden: Apple verspricht fotorealistische Effekte, für die musikalische Untermalung sorgt zudem der bekannte Filmkomponist Hans Zimmer.