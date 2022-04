Kurz: Apple erhöht Produktion des iPhone 13 +++ WhatsApp-Gruppenanrufe mit mehr Teilnehmern

Zehn Millionen mehr iPhone 13 Pro (Max) als bislang geplant

Wer derzeit im Apple Online Store oder in einem der Ladengeschäfte des kalifornischen Unternehmens ein iPhone 13 erwerben möchte, erhält das Gerät in aller Regel sofort. Lieferzeiten gibt es bei den Smartphones aus Cupertino – anders als bei vielen Macs - aktuell nicht. Allerdings sind vor allem wegen coronabedingter Lockdowns in einigen chinesischen Regionen sowohl die Lieferketten als auch die Fertigung von Geräten beeinträchtigt. Apple geht jedoch offenbar fest davon aus, dass sich diese Situation in naher Zukunft bessern wird, und plant angeblich höhere Produktionszahlen vor allem bei den Topmodellen des iPhone 13.Von April bis Juni dieses Jahres will Apple einer Meldung von DigiTimes zufolge zehn Millionen mehr iPhone 13 Pro und Pro Max fertigen lassen als bisher geplant. Die Produktion des iPhone 13 ohne Namenszusatz soll ebenfalls steigen, allerdings macht die taiwanische Tageszeitung in diesem Zusammenhang keine Angaben zu den genauen Zahlen. Laut dem Bericht hat sich die zuletzt sehr angespannte Lage der Lieferketten in den vergangenen Tagen deutlich entspannt. Apple reagiert mit diesem Schritt offenbar auf die anhaltend hohe Nachfrage nach den großen iPhone-13-Modellen. Die aktuelle Smartphone-Generation aus Cupertino schlägt sich jüngsten Untersuchungen zufolge erheblich besser als iPhone 12 und iPhone 11 (siehe ). Alle Varianten des iPhone 13 zusammen kommen auf einen Anteil von 71 Prozent sämtlicher iPhone-Verkäufe, bei den Vorgängern waren es im entsprechenden Vergleichszeitraum lediglich 61 Prozent.im Apple Online Storeim Apple Online StoreWhatsApp hat ein Update der App für iPhones veröffentlicht. Die Aktualisierung des Messengers trägt die Versionsnummer 22.8.80 und ist ab sofort im iOS App Store erhältlich. Wesentliche Neuerung ist die Unterstützung von bis zu 32 Teilnehmern bei Gruppen-Sprachanrufen. Die Meta-Tochter hat darüber hinaus nach eigenen Angaben die Benutzeroberfläche dieser Funktion überarbeitet und mit einem "Social-Audio-Layout" versehen. Zudem wird der jeweils sprechende Teilnehmer hervorgehoben und die App zeigt Wellenformen an. Außerdem wurde das Design um Sprachnachrichten-Blasen erweitert, die Infobildschirme für Kontakte und Gruppen hat das Unternehmen ebenfalls aktualisiert. Kleinere Verbesserungen gibt es beim Zugriff auf die Galerie. Wer auf seinem iPhone automatische App-Updates aktiviert hat, erhält die neue Version in den nächsten Tagen, ohne selbst etwas unternehmen zu müssen.