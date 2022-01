Kurz: Apple bestellt mehr Chips für AirPods Pro 2 +++ Apple TV+ mit Neuigkeiten: „Manhunt“, „The Tragedy of Macbeth“ und „El Taubinio“

Bericht: Apple bestellt mehr Chips für AirPods Pro 2

Neue Serien und düsterer Film für Apple TV+

El Taubinio

The Tragedy of Macbeth

Manhunt

Fargo

Apples kabellose Ohrhörer zählen zu den Kassenschlagern des Unternehmens. Die AirPods Pro trumpfen mit einigen Funktionen auf, welche Nutzer sehr zu schätzen wissen: Dank entsprechender Modi können Umgebungsgeräusche unterdrückt oder verstärkt werden – mittels „Conversation Boost“ lässt sich sogar Gesprächen folgen, die ansonsten mangels Hörvermögen eine Herausforderung darstellen. Bei einigen Merkmalen wie der Akkulaufzeit haben die AirPods Pro aber selbst gegenüber dem Schwestermodell ohne Namenszusatz das Nachsehen, was nicht weiter verwunderlich ist: Die Ohrhörer wurden bereits im Oktober 2019 auf den Markt gebracht.Allzu lange dürfte die zweite Generation aber nicht mehr auf sich warten lassen: Laut DigiTimes habe Apple die Bestellmenge für die Chips des neuen Produkts erhöht. Bislang rechnen Branchenkenner mit einem Release Ende des Jahres, ein früherer Zeitpunkt für den Marktstart erscheint weiterhin eher unrealistisch. Laut Ming-Chi Kuo schraubt Cupertino deutlich an den Features: Die kommende Baureihe unterstütze Apple Lossless, außerdem sei das Ladecase in der Lage, Töne abzugeben, um auf sich aufmerksam zu machen (siehe hier ).Wer auf der Suche nach einer neuen kindgerechten Serie ist, sollte einen Blick auf den Neuzugangwerfen. Die Geschichte handelt von der jungen Cece, welche ihr Gehör verliert und mit ihrer Andersartigkeit hadert. Als Superheldin El Taubinio gewinnt sie wieder an Selbstvertrauen. Zwei andere Produktionen richten sich eindeutig an Erwachsene: Der Spielfilmbereichert das Portfolio ab nächstem Freitag. Apple stellt nun einen neuen und ziemlich düster gehaltenen Trailer bereit. In den Hauptrollen spielen Denzel Washington und Frances McDormand.Ferner gab der Video-on-Demand-Dienst eine weitere Produktion in Auftrag: Bei der True-Crime-Seriefungiert Monica Beletsky () als Autorin, Produzentin und Showrunner. Im Zentrum stehen dabei Ereignisse wie das Attentat auf Abraham Lincoln.