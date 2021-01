Kurz: Apple verdoppelt Marktanteil in Indien +++ Tim Cook spricht heute zum Thema Datenschutz und Anti-Tracking-Features

Höhere Nachfrage nach iPhones in Indien

Tim Cook und Jane Horvath mit einer Rede zum Datenschutz

Indien stellt eine große Herausforderung fpr die Wettbewerbsfähigkeit Apples dar: Der weltweit zweitgrößte Smartphone-Markt wird vor allem von günstigen Geräten dominiert. Modelle von Xiaomi, Oppo und Vivo sind äußerst populär – der US-Konzern rangiert weit abgeschlagen und erreichte im vierten Quartal 2019 nur einen Marktanteil von zwei Prozent. Im Rahmen der Regierungsinitiative „Made in India“ verlegte das Unternehmen einen Teil der Produktion in das südasiatische Land und muss so weniger Einfuhrzölle zahlen. Diese Einsparungen gab Apple an die Käufer älterer iPhone-Modelle weiter – und verdoppelte so den Marktanteil: Laut Counterpoint und Cybermedia (via TechCrunch ) lag dieser im vierten Quartal 2020 bei vier Prozent.Das vergangene Jahr war für viele Unternehmen kein einfaches. Einige Märkte waren von einem drastischen Rückgang der Nachfrage gekennzeichnet. Der Markt für Smartphones stellt da keine Ausnahme dar: Viele Anbieter mussten bisweilen herbe Verluste einstecken. Manche Länder waren von dieser Entwicklung besonders stark betroffen: So verzeichnete Indien im zweiten Quartal 2020 einen Rückgang der verkauften Smartphones um 46 Prozent (siehe ). Apple fällt es schwer, in Indien Fuß zu fassen – und vermochte die Marktposition trotzdem auszubauen.Die EU-Datenschutzkonferenz CDPD („Computers, Privacy & Data Protection“) findet alljährlich in Brüssel statt. Diesmal ist eine Teilnahme nur virtuell möglich – die Konferenz tagt vom 27. bis zum 29. Januar. Das Thema lautet dieses Jahr „Enforcing Rights in a Changing World“. Zahlreiche Personen aus der Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und von privaten Unternehmen werden sich dazu äußern – Apple zählt zu den Sponsoren der Veranstaltung und ist hochrangig vertreten: Um 17:15 Uhr hält Tim Cook eine Rede, die den Titel „A path to empowering user choice and boosting user trust in advertising“ trägt. Der Vortrag lässt sich auf YouTube ansehen:Es gilt als wahrscheinlich, dass Cook die Anti-Tracking-Features von iOS/iPadOS 14 aufgreifen wird. Neben dem CEO soll auch Jane Horvath, Senior Director für Global Privacy, zu Wort kommen. Für Cook ist das nicht die letzte Rede des Tages: Er geht heute noch auf die Quartalszahlen von Apple ein.