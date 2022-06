Konkurrenz für MacBook Air: Microsoft kündigt Surface Laptop Go 2 an

Langsamere Performance als MacBook Air

Mehr Tastenhub als beim MacBook Air

Touchscreen mit 12,4-Zoll-Display

Fokus auf optimierter Reparierbarkeit

Ab 7. Juni verfügbar

Apple bereitet Gerüchten zufolge die Veröffentlichung eines neuen MacBook Air mit M2-Chip vor – nächste Woche zur WWDC soll das Unternehmen den Mobilrechner demzufolge präsentieren. Eine Alternative aus der Windows-Welt hat Microsoft schon jetzt vorgestellt. Das neue Surface Laptop Go 2 hat eine ähnliche Zielgruppe wie Apples preisgünstigstes Notebook und bietet gegenüber dem ersten Surface Laptop Go einige Verbesserungen.Microsofts Surface Laptop Go ist das Einsteiger-Notebook des Unternehmens, das zudem unter anderem noch die höherpreisigen Modelle Surface Laptop und Surface Laptop Studio anbietet. Beim Surface Laptop Go 2 liegt der Fokus abermals auf einem möglichst günstigen Einsteigerpreis (für Surface-Verhältnisse). Ab 669 Euro ist das Notebook verfügbar. Preislich liegt es damit deutlich unter dem aktuellen MacBook Air (ab etwas über 900 Euro erhältlich).Apples Mobilrechner ist dank M1-Chip deutlich schneller als das Surface Laptop Go 2, das in der Grundkonfiguration auf einen Intel Core i5-1135G7 mit 4 GB RAM und 128 GB SSD-Speicher setzt. Zum Vergleich: Das MacBook Air verfügt in der Basisvariante über 8 GB RAM und 256 GB Speicher, wobei auch die Speichergeschwindigkeit dem Surface Laptop Go 2 überlegen ist. Anders als im Vorgänger verbaut Microsoft in der Grundkonfiguration zumindest keinen langsamen eMMC-Speicher mehr, was der Performance zugute kommt. Zudem hat das MacBook Air – im Gegensatz zum Surface-Modell – Thunderbold-Anschlüsse.Bezüglich der Tastatur nennt Microsoft sogar einen direkten Vergleich zum MacBook Air. Die Tastatur des Surface Laptop Go 2 biete 30 Prozent mehr Tastenhub als das Air, so das Unternehmen.Beim Display setzt Microsoft auf eine 12,4-Zoll-Variante im Format 3:2 und ist damit etwas kleiner als das MacBook Air mit 13,3 Zoll. Die Auflösung von 1.536 x 1.024 Pixeln (148 ppi) sorgt für eine geringere Bildschärfe als beim MacBook Air (2560 x 1600 Pixel, 227 ppi). Ein Feature hat das Microsoft-Modell dem Apple-Rechner allerdings voraus: Multi-Touch-Support des Displays. Der Touchscreen ist in allen Varianten des Surface Laptop Go 2 integriert – so lässt sich das Notebook auch Tablet-artig verwenden.Microsoft betont zudem ein weiteres Feature: die bessere Reparierbarkeit. Neben den Speicherbausteinen sollen sich auch Tastatur, Trackpad und das AB-Cover des Displays vergleichsweise einfach auswechseln lassen. Der Akku-Wechsel hingegen ist laut der Unternehmensangaben nur über Microsoft direkt oder einen Microsoft Authorized Service Provider möglich.Das Microsoft Surface Laptop Go 2 erscheint hierzulande am 7. Juni. Wie schon erwähnt ist es in der günstigsten Variante für 669 Euro erhältlich. Das Einsteigermodell ist jedoch nur bei Microsoft direkt verfügbar. Bei Drittanbietern gibt es das Notebook ab 769 Euro (UVP) mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Gegen Aufpreis lässt sich das Gerät mit bis zu 16 GB RAM und 256 GB Speicher aufrüsten. Beim Betriebssystem haben Kunden die Wahl zwischen Windows 11 Home, Windows 11 Pro und Windows 10 Home.