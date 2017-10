Konkurrenz für Apple Musics Up Next: Spotify Rise soll Newcomer bekannt machen

Up Next

Promo und Events für aufstrebende Künstler

Musikstreaming-Marktführer Spotify hat mit Rise einen neuen Dienst gestartet, der aufstrebenden Künstlern mehr Bekanntheit verschaffen soll. Der mit dem Apple-Music-Angebotvergleichbare Service wird laut Spotify kommende Musik-Superstars identifizieren und ihnen möglichst schnell zum Durchbruch verhelfen.Spotify kündigte an, die Popularität ausgesuchter Interpreten mit „außergewöhnlichem Talent“ über verschiedene Maßnahmen zu steigern. Dazu gehören spezielle Angebote auf der hauseigenen und inzwischen 140 Millionen Nutzer zählenden Plattform. Dazu zählen zum Beispiel exklusive Playlisten . Außerdem soll es Rise-spezifische Audio- und Videoinhalte geben, die sich näher mit der Geschichte jedes Rise-Stars beschäftigen.Der schwedische Anbieter plant zusätzlich gezielte Promo-Aktionen über soziale Netzwerke. Rise-Künstler und deren Fans sollen zudem von „einzigartigen Live-Events“ profitieren.Die ersten Interpreten, die Spotify für Rise auswählte, bedienen unterschiedliche Genres: Kim Petras (Pop), Lauv (Rock), Russell Dickerson (Country) und Trippie Redd (HipHop). Der Dienst startet zunächst in Großbritannien, Kanada und den USA.Apple bietet mit Up Next für Apple Music einen ähnlichen Service. Alle 30 Tage erhalten vielversprechende Newcomer eine Sonderseite bei Apple Music inklusive Videoclips. Im September war Lotte als erste deutsche Interpretin bei Up Next vertreten.