Konkurrenz der Streamingdienste: Netflix hat keine Angst vor Apple, Amazon & Co.

Netflix hat im vergangenen Jahr seinen weltweiten Umsatz um 35 Prozent gesteigert. Um weiter in der Erfolgsspur bleiben zu können, setzt der Streamingdienst auf die Zufriedenheit der Kunden mit dem hauseigenen Angebot. Angst vor etablierten Mitbewerbern wie Amazon und neuen Konkurrenten wie Apple oder Disney hat das Unternehmen nicht.Das Selbstbewusstsein des in zahlreichen Ländern vertretenen Streamingdienstes kommt nicht von ungefähr: Im vergangenen Jahr verzeichnete Netflix einen weltweiten Umsatz in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar, der Gewinn verdoppelte sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Das geht aus dem Quartalsbericht hervor, den das Unternehmen am 17. Januar veröffentlichte.Netflix geht in der Mittteilung auch auf den Wettbewerb ein, dem sich das Unternehmen vor allem in den USA, aber auch weltweit stellen muss. Zwar gebe es Tausende von Konkurrenten, heißt es im Quartalsbericht, darunter auch Größen wie YouTube, Hulu und Amazon. Dass Netflix trotz des scharfen Wettbewerbs weiter wachse, liege an der Qualität des eigenen Angebots und der Kundenzufriedenheit. Deshalb will der Streamingdienst diese eigenen Stärken in Zukunft weiter ausbauen und sich dabei nicht von den Angeboten aktueller und zukünftiger Mitbewerber beirren lassen.Offenbar hält Netflix das eigene Angebot darüber hinaus mittlerweile für so attraktiv, dass - vorerst allerdings nur in den USA - die Preise erhöht wurden . Zudem will das in Los Gatos (Kalifornien) ansässige Unternehmen auch in Zukunft viel Geld in hauseigene Film- und Serienproduktionen stecken, um die derzeit 139 Millionen Abonnenten bei der Stange zu halten und neue Kunden zu gewinnen. Angesichts der Tatsache, dass Apple in den vergangenen Monaten zahlreichen Berichten zufolge offenbar massiv in den demnächst startenden eigenen Streamingdienst investiert hat, könnte das allerdings auch erforderlich sein.