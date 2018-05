Kommt die Apple-Pay-Kreditkarte?

Es ist seit vielen Jahren üblich, dass große Shop-Betreiber, Kaufhäuser oder Retail-Ketten ihre eigenen Kreditkarten anbieten. Ob man eine solche Karte von der Deutschen Bahn, einem Campinganbieter, Amazon oder der Lufthansa möchte, die Auswahl ist immens. Für Unternehmen sind derlei Angebote sehr einfach umzusetzen, denn sie müssen nicht einmal selbst zum Bankhaus werden. Stattdessen übernehmen sogenannte "White Label"-Anbieter sämtliches Bankwesen. Die Amazon-Kreditkarte stammt beispielsweise von der LBB (so wie auch die ADAC-Kreditkarte), die Lufthansa lässt ihre MasterCard von der Commerzbank abhandeln, die IKEA-Karte kommt von der Ikano Bank aus Wiesbaden. Einem Bericht zufolge will Apple ebenfalls eine eigene Kreditkarte auf den Markt bringen, die dann unter der Marke "Apple Pay" geführt werden soll. Es handle sich dabei nicht nur um einen virtuellen Eintrag in der "Apple Wallet"-App unter iOS, sondern um eine tatsächliche Plastik-Karte.Jetzt bereits ist Apple in Ländern mit Apple Pay ein ernstzunehmender Zahlungsdienstleister. Apples Plänen zufolge könnte es aber mit einer Kreditkarte gelingen, noch nachhaltiger ins Portmonee des Kunden einzudringen – indem nicht nur bei Apple, sondern bevorzugt auch mit Apple bezahlt wird. Die Vorstellung erfolgt laut Wall Street Journal möglicherweise schon im kommenden Jahr. Ob allerdings eine weltweite Einführung geplant ist, sei einmal dahingestellt. Noch immer gibt es keine Hinweise, dass Apple Pay hierzulande bevorsteht. Eine Apple-Kreditkarte böte allerdings die Chance, dass alle Transaktionen direkt über Apple mit einer einzigen Partnerbank abgewickelt werden können. Dies umginge die aktuelle Notwendigkeit, mit jedem Bankhaus Konditionen zu verhandeln. Die Apple-Kreditkarte ist daher eventuell der Schlüssel zu einem international verfügbaren Angebot.Als Partner habe Apple Goldman Sachs gewählt, gleichzeitig wolle man die Zusammenarbeit mit Barclays aufkündigen. Seit Jahren gab es eine Kooperation mit Finanzierungsangeboten sowie einem Treueprogramm. Alle 2500 Dollar Einkaufswert spendierte Apple US-Nutzern der Barclaycard einen Gutschein von 25 Dollar. Wie die Modalitäten einer Apple-Pay-Kreditkarte aussehen könnten, ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Sicherlich bietet Apple aber Anreize, fortan die Apple-Karte zu zücken. iTunes-Guthaben oder Einkaufsgutschein wären ein naheliegendes Mittel, um Kunden anzusprechen. Auch direkte Rabatte sind natürlich ein Anreiz.