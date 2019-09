Kleine Displayrevolution? Apple plant angeblich High-End-iPads und MacBooks mit Mini-LED

Keine großen OLED-Display geplant

Mini-LED soll Vorteile von OLED und LCD kombinieren

Sowohl beim iPad als auch im Notebook-Bereich stehen größere Umstellungen an, denn angeblich bereitet Apple den Umstieg auf eine neue Displaytechnologie vor. Bis zur flächendeckenden Umstellung vergehen zwar wohl noch Jahre, schon Ende 2020 könnte allerdings die ersten Mini-LED-Displays (nicht zu verwechseln mit micro-LED!) in Apple-Produkten verfügbar sein. Den Angaben des üblicherweise sehr gut informierten Branchenexperten Ming-Chi Kuo zufolge peile Apple einen Zeitraum zwischen Ende 2020 und Mitte 2021 an, um erste iPads und Macs mit den neuartigen Displays zu versehen. Angesichts der hohen Entwicklungs- und Fertigungskosten, welche zunächst zu erwarten sind, bietet sich Mini-LED aber vorerst nur für die Top-Modelle an.Laut Kuo gebe Apple Mini-LED den Vorzug, wenn es um die Displaytechnologie mittlerer und größerer Displays geht. Obwohl Hersteller deutliche Fortschritte machen, um auch größere OLED-Displays zu produzieren, sehe Apple die Zukunft in Mini-LED. Dazu tragen sowohl technische als auch taktische Gründe bei. Einerseits erhofft sich Apple, die Abhängigkeit von Samsung zu reduzieren und stärkeren Einfluss auf Entwicklung und Fertigung zu erhalten. Andererseits soll sich aber die Einbrenn-Problematik besser lösen lassen – während gleichzeitig dünnere und leichtere Displaypaneele möglich sind.Laut Kuo setzen die geplanten Mini-LED-Displays auf rund 10.000 LED (Zum Vergleich: Beim Pro Display XDR sind es nur 576). Dies ermöglicht eine zielgerichtete Ausleuchtung des Displays bzw. die exakte Abdunkelung an bestimmten Stellen. Im Gegensatz zu normaler LED-Hintergrundbeleuchtung, die normalerweise aus ein bis mehreren LED-Reihen besteht, die in eine Zerstreuungsfolie "hineinleuchten", lassen sich bei Mini-LED die einzelnen LEDs gezielt aktivieren und deaktivieren. Damit wären beispielsweise fast komplett schwarze Partien möglich. Schon vor einigen Monaten hatte Kuo orakelt, Apple investiere derzeit in genau diese Displaytechnologie. Die jeweiligen Vorteile von OLED und LCD sollen damit kombiniert, die Nachteile ausgeräumt werden.