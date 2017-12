Klein, stark, mobil: Riva Arena Bluetooth- und Netzwerklautsprecher (mit optionalem Akku) im Test

Kompakt

Marke Riva Bezeichnung Arena Art WiFi/BT Lautsprecher Empf. Preis (€) 259 Verfügbarkeit sofort

Musik immer und überall im ganzen Haus – oder auch im Garten, Park, am Strand, oder wo auch immer man Musik genießen will – ist dank drahtloser Audiotechnik heutzutage kein großes Problem mehr. Die einfachste Variante sind Lautsprechersysteme mit Bluetooth. Über Kurzstreckenfunk mit ca. 10 Metern Reichweite genügt ein Smart-Device wie iPhone, iPad & Co., um Musikdaten ohne großen Konfigurationsaufwand per externem Lautsprecher zu genießen.Doch Bluetooth hat neben der begrenzten Reichweite Nachteile, die den Nutzwert einschränken. So kann man damit beispielsweise keine Multiroom-Beschallung realisieren und es ist stets eine Direktverbindung mit dem Quellengerät erforderlich. Nicht zuletzt ist auch die Klangqualität per Bluetooth aufgrund von Datenkompression für die Übertragung immer noch ein wenig limitiert. Besser wäre es, wenn man seinen heimischen WLAN-Router oder ein Ad-Hoc-Netzwerk per WiFi zum Musikstreaming nutzen könnte.Der US-Hersteller RIVA bietet mit der WAND-Serie derzeit zwei Lautsprechervarianten an, die genau das bieten. – Plus Bluetooth, falls man doch mal eine schnelle Direktverbindung nutzen möchte. Etwa für den Fall, das ein Freund mal eben seinen Lieblingssong über den Lautsprecher vorstellen will. Im heutigen Test stelle ich Ihnen das kleinere Modell der Riva Wand-Serie vor, den Riva Arena. Mit einem Listenpreis von 269 Euro (im Angebot schon für 199 Euro gesehen!) ist der Arena eine preisgünstige Möglichkeit, echtes Multiroom-Musikstreaming zu ermöglichen und auch im Garten oder unterwegs nicht auf seine Lieblingsmucke verzichten zu müssen. – Sofern man keine Kopfhörer aufsetzen will.Das deutlich größere Modell Riva Festival bietet die gleichen Features, ist aber ausschließlich für den stationären Gebrauch am Stromnetz gedacht. Dafür bietet er erheblich mehr Leistung. Der Festival ist für einen UVP von 549 Euro erhältlich (via Amazon derzeit ab ca. 510 Euro).