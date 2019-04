Klassische Apple-Sounds: So kommen die Klänge von System 7 bis 9 auf moderne Macs

Clink-Klank, Droplet und Voltage

So installieren Sie die historischen Apple-Klänge auf einem aktuellen Mac:

Benachrichtigungston oder Erinnerungsklang

Freunde historischer Apple-Klänge trauern gelegentlich den Zeiten von System 7 oder späterer Versionen des klassischen MacOS nach. Ein Fan der ikonischen Töne, die in den 1980er und 1990er Jahren allgegenwärtig waren, stellt diese im Netz zur Verfügung, so dass sie sich auch auf einem aktuellen Rechner aus Cupertino eingesetzt werden können.Der Web-Entwickler Steven Jay Cohen hat die Soundbibliothek mit so legendären Klängen wie "Clink-Klank", "Droplet" oder "Voltage" in ein ZIP-File gepackt und zum Herunterladen in Googles Code-Archiv bereitgestellt. Die Datei enthält 20 Systemklänge von System 7 bis 9, die sich auf aktuellen Versionen von macOS installieren lassen. Außerdem gibt es 30 Soundfiles für iPhone und iPad, die auf den historischen Klängen basieren. Zudem liefert Cohen eine kurze englischsprachige Anleitung zur Installation mit.1. Laden Sie die Datei macososounds.zip aus Googles Code-Archiv herunter und entpacken Sie diese auf Ihrem Rechner.2. Öffnen Sie im Finder den Ordner "~/Library/Sounds". Damit dieser angezeigt wird, müssen Sie gegebenenfalls in den Darstellungsoptionen des Finders die Einstellung "Ordner 'Library' anzeigen" aktivieren.3. Öffnen Sie im Finder den Ordner, in den Sie die ZIP-Datei entpackt haben, und öffnen Sie darin den Ordner "AIFF".4. Kopieren Sie die im Ordner "AIFF" enthaltenen Dateien in den Ordner "~/Library/Sounds".5. Öffnen Sie "Ton" in den Systemeinstellungen und wählen Sie darin den Abschnitt "Toneffekte". Hier sollten jetzt neben den bisherigen Klängen die soeben kopierten klassischen Sounds zu sehen sein.Anschließend lassen sich die klassischen Klänge in etlichen Apps verwenden, etwa als Benachrichtigungston in Mail oder für Erinnerungen in der Kalender-App. Wer die nostalgischen Sounds auch auf iPhone und iPad einsetzen möchte, zum Beispiel als Klingelton, kann die mitgelieferten M4R-Dateien in iTunes importieren und dann auf das Mobilgerät übertragen.