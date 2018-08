Kernel Panics des MacBook Pro 2018 mit dem Ergänzungsupdate behoben

Am Dienstagabend veröffentlichte Apple das zweite Ergänzungsupdate für das neue MacBook Pro 2018. Zuerst war nicht bekannt, welche konkreten Fehlerbereinigungen und Verbesserungen die Aktualisierung mitbringt. Nutzerrückmeldungen nach behebt das Update offenbar die weit verbreiteten Audio-Probleme Auf eine Nachfrage von MacRumors antwortete Apple, dass nicht nur die Störgeräusche aus den Lautsprechern beseitigt wurden: Apple will auch die zufällig auftretenden Kernel Panics ausgemerzt haben. Manche Käufer des neuen MacBook Pro wie des iMac Pro melden seit Auslieferung der Geräte willkürlich auftretende Kernel Panics – die Fehlerbereichte lassen darauf schließen, dass wohl Apples neuer T2-Chip und dessen Betriebssystem "BridgeOS" der Grund hinter den Abstürzen ist. Apple gab im Juli bekannt, die Fehlerberichte zu untersuchen und forderte Forenberichten nach selbst einige MacBook-Pro-Modelle von Kunden an, um diese genauer unter die Lupe zu nehmen.Das Ergänzungsupdate steht nur für das neue MacBook Pro 2018 zum Download bereit – nicht aber für den iMac Pro, bei dem Nutzer ebenfalls Kernel Panics im Zusammenhang mit dem T2-Prozessor melden. Ob Apple auch beim iMac Pro die vereinzelten Probleme identifizieren konnte und ein Update vorbereitet, ist unklar.