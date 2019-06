Keine WWDC 2019 und neuer Mac Pro von 2013: Apples Webseiten in vielen Ländern merkwürdig veraltet

Keine neuen Produktseiten in Europa



Als Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco ist es naheliegend, dass Apple den heimischen Markt einfacher bedienen kann. Deswegen war es schon sehr häufig zu beobachten, dass US-Nutzer Produkte und Dienste früher oder sogar in höherer Qualität erhielten. Augenfällig war dies einst bei der völlig fehlgeschlagenen Markteinführung von Apple Maps. Im Großraum San Franciscos arbeitete die Kartenlösung durchaus zufriedenstellend, denn genau dort bewegten sich auch die meisten Entwickler – je weiter man sich aber entfernte, desto desolater war die Qualität. Auf den Apple-Webseiten war hingegen seltener Vernachlässigung anderer Märkte zu verspüren. Wenn es um Pressematerial oder Produktseiten geht, hatten normalerweise alle lokalisierten Apple-Webangebote fast zeitgleich sämtliche Informationen in der jeweiligen Sprache vorliegen.Allerdings ist momentan zu beobachten, dass Apple anscheinend nur noch manche Seiten pflegt und keine Änderungen mehr in den meisten anderen Ländern vornimmt. Dies trifft auch auf englischsprachigen Märkte wie beispielsweise Großbritannien zu, wohingegen es für kanadische und australische Seitenbesucher aktuelle Informationen gibt. Informiert man sich beispielsweise in Europa darüber, was momentan der leistungsfähigste Mac ist, so wird einem der Mac Pro empfohlen – und zwar das Modell von 2013. Nirgends im Mac-Bereich lässt sich ein Hinweis darauf finden, dass vor fast drei Wochen bereits ein ganz neues Modell angekündigt wurde. In den USA tilgte Apple den alten Mac Pro hingegen komplett aus der Mac-Übersicht. China erhält übrigens ebenfalls die aktuellen Informationen, Südamerika nicht.Ebenfalls nichts zu lesen gibt es zu den sonstigen Ankündigungen der WWDC. Die letzten Ausblicks-Artikel stammen vom März-Event, als Apple das neue TV-Streaming sowie Apple Arcade vorstellte. Auf den Events-Seiten existiert die WWDC ebenfalls nicht – demnach war das "Apple Special Event. 25. März 2019" die letzte Veranstaltung von Relevanz. Warum Apple so viele Landesangebote nicht mehr aktualisiert, ist unbekannt. Es ergibt sich ein ziemlich peinliches Bild für einen international agierenden Hersteller und sollte so nicht vorkommen. Lediglich der " Newsroom " wird noch gepflegt und enthält auch den gestern verkündeten Rückruf für das 2015er MacBook Pro.