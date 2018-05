Kein weiteres Essential Phone mehr - Andy Rubin streicht das Projekt

Eine der wichtigsten Figuren im Smartphone-Bereich ist wohl Andy Rubin, der von 1989 bis 1992 bei Apple beschäftigt war, dann aber ein Unternehmen namens "Android Incorporated" gründete. Google legte 2005 die Summe von 50 Millionen Dollar auf den Tisch, um Android zu übernehmen und die Technologien zum Grundstein des Smartphone-Betriebssystems zu machen. Bis 2013 blieb Rubin Leiter der Android-Entwicklung, verließ ein Jahr später aber den Konzern, um eigenen Plänen nachzugehen. Ein seiner Ideen wurde vor ziemlich genau einem Jahr präsentiert, nämlich das Essential Phone. Das Gerät sollte nicht nur hochwertige Verarbeitung und ansprechendes Design, sondern auch hohe Stabilität und Resistenz gegen Beschädigungen aufweisen.Obwohl die eingesetzte Hardware zudem noch auf dem aktuellen Stand der Technik war, kostete das mit Android versehene Gerät gerade einmal 699 Dollar. Die Testberichte fielen mit Ausnahme der Kamera weitgehend positiv aus - die Verkaufszahlen aber nicht. Der ambitionierte Versuch, mit einer neuen Marke in den Smartphonemarkt vorzudringen, war nicht von Erfolg gekrönt. Gerade einmal 20.000 Kunden fand das Gerät. Als der Preis um weitere 200 Dollar fiel, waren es letztendlich 150.000 Nutzer – zum Vergleich: Apple benötigt dazu weniger als sechs Stunden.Jetzt wurde bekannt, dass kein Nachfolger des zunächst mit viel Medieninteresse bedachten Essential Phones mehr erscheint. Bloomberg zufolge will Andy Rubin sogar die gesamte Sparte samt Personal und Technologien verkaufen und sich nicht mehr länger mit Smartphones befassen. Die Entwicklung des ersten Essential Phones hatte unter anderem Amazon, Tencent und Foxconn bewogen, dem Unternehmen 300 Millionen Dollar zuzuschießen. Das Investment hat sich aber wohl nicht gelohnt, denn die Entwicklungskosten überstiegen den Umsatz deutlich. Essential selbst ist damit aber nicht am Ende. Stattdessen konzentriert man sich jetzt komplett auf den intelligenten Lautsprecher namens Essential Home (siehe ) sowie weitere Produkte aus dem Bereich Smart Home.