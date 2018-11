Kein Downgrade auf iOS 12 mehr möglich

Die Betaphase von iOS 12.1.1 ist in vollem Gange, das Update auf iOS 12.1 liegt bereits Wochen zurück. Aus diesem Grund geht Apple den üblichen Schritt und stoppt die Signierung der vorangegangenen Systemversion. Nutzern ist es damit nicht mehr möglich, ein System älter als iOS 12.1 zu installieren. Setzt man also beispielsweise das iOS-Gerät zurück und will ein iTunes-Backup einspielen, muss man fortan iOS 12.1 verwenden.Wer allerdings noch ein iPhone oder iPad verwendet, das kein aktuelles System mehr unterstützt, hat natürlich weiterhin die Möglichkeit zur Wiederherstellung – in diesem Fall handelt es sich immer um die jeweils letzte iOS-Version vor dem nächsten "Major Release".Apple rühmt sich oft damit, wie schnell neue iOS-Versionen hohe Marktanteile im iPhone- und iPad-Kosmos erringen. Anders als in der Android-Welt setzen meist schon nach wenigen Wochen mehr als 50 Prozent der Nutzer auf die aktuelle Version. Allerdings drängt Apple Nutzer auch sehr viel stärker zur Aktualisierung und verhindert Neuinstallationen mit älteren Ausgaben von iOS.