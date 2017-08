Karaoke is Coming: »Game of Thrones«-Stars treten in Apple-Serie auf

Aktuell sind Maisie Williams und Sophie Turner bei den wöchentlichen Ausstrahlungen der Erfolgsserie von HBO »Game of Thrones« als die Schwestern Arya und Sansa Stark zu sehen. In der kommenden Woche haben sie aber auch einen anderen Auftritt als sich selbst in Apples TV-Produktion »Carpool Karaoke - The Series«. Dem Konzept folgend singen und unterhalten sie sich am Steuer eines Fahrzeugs, erschrecken aber auch Fans der Serie im Escape Room von HBO zur Serie. Einen Trailer zu der Episode, die ab kommendem Mittwoch auf Apple Music zur Verfügung steht, hat Apple heute Nacht auf YouTube geteilt.Da Cupertino jede Woche zwei neue Folgen online stellt, gibt es auch einen zweiten Trailer, in dem Schauspielerin Ariana Grande und »Family Guy«-Schöpfer Seth MacFarlane das Fahrzeug durch die Stadt steuern.Natürlich gab es auch diese Woche zwei neue Episoden der Serie. In Folge 2 teilen sich die Sänger Alicia Keys und John Legend die Hauptrolle, in Folge 3 wurde es voll in der Kabine mit Billy Eichner und der gesamten Rockgruppe Metallica. Die Pilotfolge wurde letzte Woche ausgestrahlt und zeigte Konzepterfinder James Corden gemeinsam mit Will Smith (MTN-Review zur ersten Episode: ). Alle Folgen inklusive Bonusmaterial sind an dieser Stelle für Abonnenten von Apple Music zugänglich: . Der reguläre Abopreis beträgt 9,99 Euro im Monat. Für Studenten (4,99 €/Monat) und Familien (14,99 €/Monat) gibt es besondere Tarife.