Kampagne fürs iPhone X: 4 Apple-Spots feiern Face ID und Animojis

Vier Wochen nachdem die ersten iPhone X bei den Kunden angekommen sind, hat Apple den Startknopf für die TV-Werbekampagne gedrückt. Mit vier Clips geht Cupertino dabei auf das wohl berühmteste neue Feature des Jubiläums-Gerätes ein, die Gesichtserkennung.Besonders stolz scheint man dabei auf die Animojis zu sein, also die Möglichkeit, rudimentäre Gesichtsausdrücke des Nutzers auf ein bestimmtes Emoji zu übertragen. Dies erzeugte in den sozialen Medien ein Phänomen, das als »Animoji Karaoke« bekannt wurde: Nutzer sangen in Form eines Einhorns oder Kackhaufens Lieder. Genau dies geschieht auch in dem 38-sekündigen Spot »Animoji Yourself« zu den Klängen von »All Night« des Künstlers Big Boi.Ebenfalls 38 Sekunden dauert der Clip »Introducing Face ID«, in dem neben der TrueDepth-Kamera auch die Display-Ohren besonders betont werden. Diese wurden nötig, um ein möglichst randloses Display zu ermöglichen, in dem trotzdem noch bestimmte Sensoren auf der Vorderseite verbaut sind. Apple versucht nun offensichtlich, das Ergebnis als besonders innovative Design-Entscheidung positiv zu besetzen.Die letzten beiden Clips dauern jeweils 15 Sekunden beschäftigen sich mit speziellen Fähigkeiten von Face ID, also der Entsperrung des Gerätes via Gesichtserkennung. Einerseits verspricht Apple, dass dies auch bei völliger Dunkelheit funktioniert, da ja Infrarotsensoren zum Einsatz kommen. Andererseits wiederholt der Konzern die Zusage, dass die Gesichtserkennung auch dann zuverlässig bleibt, wenn man sein Äußeres stark verändert.