Kalender-App Fantastical 2 mit Anpassungen für iOS 11

Die beliebte Kalender-App Fantastical ist in Version 2.9 verfügbar, welche verschiedene Anpassungen für das neue iOS 11 enthält. Damit einher haben die Entwickler auch Verbesserungen an der Benutzerführung vorgenommen, um den Umgang mit einfachen Terminänderungen zu beschleunigen.So können iPhone-Nutzer mit der neuen Version einen Kalendereintrag per Drag&Drop einem neuen Tag zuweisen. Dazu muss der Eintrag aus dem Terminverlauf einfach nur auf die Wochen- bzw. Monatsansicht geschoben werden. Diese Funktion erfordert allerdings 3D Touch und ist damit nur ab iPhone 6s verfügbar, iPhone SE ausgenommen.iPad-Nutzer mit iOS 11 profitieren außerdem von erweitertem Drag&Drop. So lässt sich Text aus anderen Apps in die Fantastical-App hineinschieben, um einen neuen Termin anzulegen. Dabei analysiert Fantastical wie bei einer manuellen Text- oder Spracheingabe die Satzstruktur und erzeugt einen entsprechenden Eintrag.Auf gleiche Weise lassen sich auf einem iPad auch Termine des Kalenders teilen. Dazu muss ein Eintrag nur aus Fantastical heraus in eine andere App hineingeschoben werden. Kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen runden die Neuerungen des Updates ab.Fantastical 2 setzt mindestens iOS 10 voraus und kostet für iPhone (und Apple Watch) 5,49 Euro . Die iPad-Version schlägt mit 10,99 Euro zu Buche. Fantastical gibt es außerdem für den Mac, zum Preis von 54,99 Euro