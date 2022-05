Jony Ive gestaltet Lifestyle-Magazin: Apples ehemaliger Chefdesigner spricht über Inspiration und Freundschaft

Jony Ive ziert die Titelseite von „How To Spend It“

Inspiration, gestalterisches Handwerk und Freundschaft

Jony Ive prägte über Jahrzehnte das Design unzähliger Geräte aus Cupertino. Bereits bevor er 1992 offizieller Mitarbeiter des Unternehmens wurde, unterstützte er die Entwicklung des PowerBook, als erster Höhepunkt seiner Tätigkeit gilt der 1998 erschienene iMac G3. Ive arbeitete eng mit Steve Jobs zusammen und gestaltete nicht nur Apples Produkte, sondern auch die Betriebssysteme und Verpackungen. Darüber hinaus war er für Architektur und Bau von Apples Hauptquartier sowie den Apple Park zuständig.Wie die meisten Kreativen erntete Jony Ive für seine Ideen und Entwürfe nicht immer uneingeschränkten Zuspruch. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei Apples Führungsriege stieß er mit seinen Ansichten durchaus immer wieder auf Kritik, insbesondere nach dem Tod von Steve Jobs, als Tim Cook an die Spitze des Unternehmens rückte (siehe ). Seit seinem Weggang von Apple im Jahr 2019 und der Gründung einer eigenen Design-Firma namens „LoveFrom“ wurde es ein wenig still um Ive. Das ändert sich jetzt, denn der 55-jährige Brite wird für eine Ausgabe zum Herausgeber des von der Financial Times herausgegebenen Luxus- und Lifestyle-Magazins „How To Spend It“. Gemeinsam mit seinem Vater Michael ziert er sogar dessen Titelseite.Ive zufolge wird das von ihm einmalig betreute Magazin, welches am 7. Mai erscheint, eine „ziemlich persönliche Ausgabe“. Er wolle darin viele Menschen, Objekte und Orte präsentieren, die er liebe, kündigte er an. Dazu gehören unter anderem der Cellist Yo-Yo Ma, die Singer-Songwriterin Lily Allen sowie der Posaunist und Trompeter Trombone Shorty. Breiten Raum einnehmen werden aber natürlich auch Jony Ive selbst und seine Arbeit. In einem Feature sprechen Apples ehemaliger Chefdesigner und sein Kompagnon Marc Newson, der Mitgründer von „LoveFrom“, über Inspiration, gestalterische Handwerkskunst und ihre Freundschaft. Alle Beiträge des Magazins stehen unter dem Motto „Making and Creating“. Ob es zudem detaillierte Einblicke in Ives langjährige Tätigkeit für Apple geben wird, ist nicht bekannt. Welche Beiträge der gedruckten Ausgabe auch auf den Webseiten von „How To Spend It“ erscheinen, bleibt abzuwarten.