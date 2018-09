Jony Ive: „Apple Watch hilft gegen iPhone-Sucht“

Apple Watch Series 4 „sehr bedeutend“ für den Smartwatch-Markt

Die Stars des Abends beim jüngsten Apple-Event waren zwar das iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone XR, doch auch die neue Apple Watch Series 4 bot bedeutende Neuerungen. Besonders das im Vergleich zum Vorgänger größere Display und die erweiterten Gesundheitsfunktionen sorgten für Applaus im Steve Jobs Theater. Jony Ive hat sich in einem Interview mit der Washington Post erwartungsgemäß enthusiastisch zur neuen Watch-Generation geäußert.Apples Chef-Designer sieht die Series 4 als ungemein bedeutendes Upgrade zum Vorgänger. Die neue Apple Watch und deren Features können Kunden mehr denn je dazu animieren, sich mit dem Thema „Smartwatch“ auseinandersetzen und entsprechende Wearables zu kaufen, so Ive . Er erwähnt insbesondere den erweiterten Gesundheitsmonitor der intelligenten Uhr, zu dem Features wie das integrierte EKG (zunächst nur in den USA) und die automatische Sturzerkennung gehören.Apples Design-Guru zeigt sich zudem begeistert von den „tausenden von Zuschriften“ an das Unternehmen, in denen Menschen beschreiben, wie Apples Wearable-Gadget ihr Leben rettete. Vor allem die Erkennung unregelmäßiger Herzschläge wurde in den Mails und Briefen häufig als Schlüsselfunktion im Health-Bereich genannt.Ive zufolge plant Apple, die Uhr noch unabhängiger vom iPhone zu machen und die Internetverbindung sowohl per WLAN als auch Mobilfunk zu optimieren. Ein Bonuseffekt davon sei, dass auch Nutzer weniger abhängig vom iPhone werden, da sie immer mehr Dinge auf der Uhr erledigen können. Das helfe dabei, sich auf das Essenzielle zu konzentrieren und sich nicht im Smartphone-Überangebot von Social Media und Co. zu verlieren.Das größere Display der Series 4 biete in dem Zusammenhang einen guten Kompromiss aus Fläche und Reduktion aufs Wesentliche. Es gebe zwar genug Platz für Kernfunktionen, verführe aber nicht dazu, ständig Apps zu verwenden, soziale Netzwerke abzugrasen und ziellos im Internet zu surfen. Demzufolge bleiben Watch-Nutzer zwar jederzeit mit dem Internet und ihrem Umfeld verbunden, seien im Unterschied zu Smartphones aber deutlich weniger von Ablenkungen gefährdet.