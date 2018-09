Lieferzeiten: Apple Watch Series 4 massiv gestiegen, iPhone Xs moderat

Lieferzeiten der Apple Watch Series 4

Lieferzeiten des iPhone Xs

Neue und stark nachgefragte Apple-Produkte sind sehr häufig am Anfang schnell vergriffen. Nicht selten schauten Kunden erst einmal in die Röhre, die nicht direkt in der ersten Stunde eine Bestellung aufgaben. Ein Blick auf die aktuellen Lieferzeiten zeigt, dass die Aussage bei der neuen Apple Watch Series 4 erneut gilt. Mit einem Unterschied: Diesmal war es nicht die eine Stunde, sondern rund eine Minute bis die Prognose um Wochen in die Höhe schnellte (Zum Store: ). Direkt nachdem Apple die Bestellseiten der neuen Uhrengeneration aktivierte, stürzten sich ganz offensichtlich so viele Kunden auf die Bestellseiten, dass die Anfangsproduktion in weniger als 60 Sekunden vergriffen war. Die Variante mit 44-mm-Gehäuse scheint dabei erneut für mehr Interesse zu sorgen, denn die Lieferzeiten (bis zu 4 Wochen) klettern schneller in die Höhe als bei der kleineren Variante (bis zu 3 Wochen). Wer hingegen auch mit einer Apple Watch Series 3 zufrieden ist, muss keine Geduld aufbringen – Apple spricht von sofortiger Verfügbarkeit.Anders sieht es hingegen bei den neuen iPhone-Modellen aus. Bei diesen schießen die Lieferprognosen noch nicht in die Höhe, sondern haben sich nur etwas verschlechtert. Wer ein Xs oder ein Xs Max in Basisausstattung, also mit 64 GB Speicherkapazität vorbestellt, muss maximal zwei bis drei Wochen warten – je nach Gehäusefarbe. Die Variante mit 256 GB liegt bei bis zu zwei Wochen, wohingegen die sündhaft teuren Varianten mit einem halben Terabyte direkt am kommenden Freitag ausgeliefert werden. Wer das iPhone Xs bei einem der Mobilfunkanbieter bestellt, beispielsweise bei der Telekom ( ), kann sich ebenfalls auf sofortige Auslieferung in einer Woche einstellen. Es ist davon auszugehen, dass viele Kunden auf das iPhone XR im kommenden Monat warten, bei dem Marktbeobachter mit sehr viel deutlicheren Lieferengpässen rechnen. Den bisherigen Allzeit-Rekord der Lieferverzögerung hält übrigens immer noch das iPhone 4 des Jahres 2010 – bis zu 12 Wochen musste man damals auf sein neues Smartphone warten.