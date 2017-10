Jonathan Ive - Apples Design-Chef über Zukunftstechnologien und Steve Jobs

Auf der vom US-Magazin The New Yorker organisierten Veranstaltung TechFest 2017 hat sich der Journalist David Remnick insgesamt 40 Minuten lang mit Apples Design-Chef Jonathan Ive über die Zukunft des Designs unterhalten. Wer allerdings konkrete Informationen zu Apples Plänen erwartete, dürfte etwas enttäuscht gewesen sein. Ive ließ es in seinen Ausführungen nur bei Andeutungen.Man verfolge bei Apple bestimmte Ideen und Ive selbst versicherte, dass er immer noch hungrig nach neuem Design und Produkten sei. Dabei sei weniger das Ergebnis als vielmehr die vorherige Entwicklungsarbeit interessant. In 99 Prozent der Fälle handele es sich dabei um Misserfolge und nur wenige Ausnahmen führen zu einem guten Produkt.Er selbst finde vor allem die Entwicklungen bei Displays und Chips interessant und würde sich freuen, ein Gespräch mit den besten Chip-Entwicklern zu führen. Auch AI (Künstliche Intelligenz) sieht er als wichtigen Baustein der Zukunft an - sowohl für Produkte als auch als Werkzeug. Ive zeigt sich dabei von den Möglichkeiten begeistert, die AI eröffnet.Zuvor sprach Ive aber zunächst verschiedene Anekdoten an, die sich vor allem um den verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs drehten. Dieser habe schon früh deutlich gemacht, dass der Fokus bei Apple weniger auf der finanziellen Bilanz als vielmehr auf guten Produkten liegen solle. Dabei habe Jobs schnell erkannt, dass der Design-Prozess bei Apple verbessert werden musste und Ive recht ineffektiv arbeitete.Jobs nahm sich Ive an und brachte ihm unter anderem bei, sich allzu großen Kompromissen zu verweigern, daher Nein zu sagen. In den gemeinsamen Urlauben waren beide viel zusammen und besprachen den Design-Prozess bei Apple. Nach all den Jahren räumte Ive dabei ein, dass er damals die Wahrheit etwas gedehnt habe, als Jobs von ihm wissen wollte, wie oft er denn bereits Nein gesagt hätte. Bemerkenswert ist seine Andeutung, dass ohne Steve Jobs manche Idee ausbleibe. "Dienstags gibt es dann keine neue Idee. Es ist einfach nur Dienstag."