Apples Design-Chef Jony Ive wird auf dem TechFest 2017 in New York sprechen

In einem raren Auftritt wird Apples Design-Chef Jony Ive auf dem TechFest 2017 über die Zukunft des Designs sprechen. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben, wodurch unklar ist, ob er mit anderen Persönlichkeiten in einen Diskurs tritt oder sich alleine den Fragen des Moderators stellt.Ein aktuell brennendes Thema könnten das von Apple vorgestellte iPhone X sein. Wer den Auftritt von Ive live miterleben möchte, kann beim The New Yorker als Veranstalter ein Ticket für 1.500 US-Dollar erwerben. Das TechFest 2017 wird am 6. Oktober in New York City stattfinden.Sir Jonathan Paul Ive ist als Apples Design-Chef für das Hardware- und Software-Design verantwortlich. Für seine Design-Arbeit wie beispielsweise den iMac oder den iPod wurde der gebürtige Brite vielfach ausgezeichnet und erhielt von der Königin Großbritanniens die Ritterwürde verliehen.Mittlerweile hat sich Ive allerdings bei Apple aus das Tagesgeschäft zurückgezogen. In seiner jetzigen Position als Design-Chef leitet er vor allem die übergreifende Design-Arbeit aller Teams für eine harmonische Design-Sprache bei Apple.