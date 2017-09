James Bond: Kauft Apple für 5 Milliarden Dollar die Filmrechte?

Apple hat sicherlich nicht nur deswegen die wichtigsten Köpfe der TV-Branche abgeworben, nur um mehr Ordnung in den iTunes Store für Filme zu bringen oder alle paar Jahre eine Serie einzukaufen. Einem neuen Bericht von Hollywood Reporter zufolge könnte dies der Vorläufer eines milliardenschweren Plans sein. Erst vor wenigen Wochen hieß es, Apple wolle rund eine Milliarde Dollar in die Produktion eigener Inhalte stecken - allerdings über Jahre verteilt. Der kühne Plan laute angeblich, Inhalte zu produzieren, die es mit der Popularität von Serien wie Game of Thrones aufnehmen können. Laut Hollywood Reporter verhandelt Apple zudem über die Rechte an einem besonders erfolgreichen Franchise: James Bond.Zahlreiche große Anbieter befinden sich im Bieterwettstreit, nachdem Sonys Rechte inzwischen abgelaufen sind. Neben Amazon, Universal, Fox, Warner Brothers wirft auch Sony erneut Milliarden in den Ring, sich die lukrativen Produktionen sichern zu können. Nun ist mit Apple aber ein weiteres Branchen-Schwergewicht aufgetreten - derzeit allerdings noch in einer anderen Branche, denn bislang beschränken sich Apples Aktionen auf TV-Serien. In der langfristigen Planung will Apple aber offensichtlich auch Filmrechte erhalten. Bis zu fünf Milliarden Dollar sind im Gespräch, die für kommende Bond-Filme aufgebracht werden müssen.Die Branche reagierte bereits äußerst überrascht bis besorgt, als die Produzenten von erfolgreichen Serien wie Breaking Bad zu Apple wechselten - nämlich Zack Van Amburg und Jamie Erlicht. Noch mehr Unruhe entsteht nun, da Apple nun auf dem Weg ist, nicht mehr nur Distributor von Filmen, sondern Hauptakteur zu sein. Die Marke "James Bond" zählt seit Jahrzehnten zu den Formaten, die massenhaft Zuschauer anziehen und jeder neue Film war bislang von gewaltigem Medienrummel begleitet. Würde Apple in Zukunft Bond-Filme produzieren, so hätte man auf einen Schlag weit mehr als nur einen Fuß in der Tür zur Hollywood-Welt. "Skyfall", der 2012 in die Kinos gebrachte Bond-Streifen, spielte 1,1 Milliarden Dollar ein. Spectre, der 24. Bond-Film, kam auf 881 Millionen Dollar. Sicherlich sorgen die neuen Berichte nicht für mehr Ruhe bei den großen Anbietern - denn Apples gewaltige Reichweite macht es möglich, auch sehr teure Produktionen schnell an viele Kunden zu bringen.