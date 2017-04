Instagram erreicht neuen Meilenstein

Live-Streaming als Erfolg

Viele neue Werbekunden

Dass Instagram verhältnismäßig schnell wächst, ist den meisten Anwendern bekannt. Nun hat die Facebook-Tochter mit Zahlen bewiesen, dass der Dienst deutlich mehr neue Nutzer gewinnen kann als bisher angenommen. So blickt der Konzern auf 100 Millionen neue Mitglieder, die sich seit Dezember angemeldet haben.Insgesamt hat Instagram somit 700 Millionen aktive Anwender. Mit dieser steilen Kurve gehört das digitale Fotoalbum zu den am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerken. Weiter legte das Unternehmen Zahlen vor, welche deutlich für die Snapchat-ähnlichen Funktionen sprechen. So sollen über 200 Millionen Anwender die neue Stories-Funktion nutzen. Die Zahl der Anwender, die Instagram Direct verwenden, liegt sogar noch deutlich über diesem Wert. Über 375 Millionen Kunden hätte man bereits von den selbstlöschenden Nachrichten überzeugen können.Auch das Videostreaming auf Instagram sei mittlerweile äußerst beliebt, so Instagram. Auch wenn man hierzu keine offiziellen Zahlen bekannt gibt, spricht der Konzern von einem großen Erfolg. So berichten nicht nur private Anwender in Echtzeit aus ihrem Alltag, oft melden sich auch "Prominente" auf dem Foto-Dienst live zu Wort und interagieren und kommunizieren in dieser Form noch direkter mit ihren Fans. Dies wird von vielen Anwendern angenommen, was zu einer weiten Verbreitung dieser Kommunikationsart führt.Somit lässt sich festhalten, dass Instagram auch fast sieben Jahre nach dem Marktstart in der Zielgruppe sehr beliebt ist. Den Aussagen des Facebook-Dienstes zufolge sind die ständige Veränderung und die Anpassung an neue Nutzergewohnheiten hierfür verantwortlich. Geld verdient Instagram über verschiedene Werbeanzeigen, die Unternehmen buchen können. Diese werden dann in die Timeline der Nutzer eingebunden. Insgesamt kann das Unternehmen nun auf eine Million Werbekunden blicken. Im September lag diese Zahl noch bei 500.000.Instagram ist in Version 10.18 kostenlos im iOS App Store verfügbar. Ebenfalls ist ein Programm für die Apple Watch erhältlich. Instagram benötigt mindestens iOS 8.0 sowie 99,3 MB freien Speicherplatz.Weiterführende Links: