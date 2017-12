Innovatives Spiel für iPhone X: Rainbrow setzt auf Steuerung per Augenbrauen

Augenbrauen-Steuerung dank TrueDepth-Kamera und ARKit

Die TrueDepth-Kamera des iPhone X kennen Nutzer vor allem als Mittel zur Authentifizierung bei Logins. Zudem bewirbt Apple die unterhaltsamen Möglichkeiten der Animojis in iMessage intensiv. Doch auch über die meistgenutzten Anwendungsfälle hinaus bietet der Gesichtsscanner des iPhone-Topmodells interessante Funktionen, die Apps auf vielseitige Weise verwenden können.Rainbrow für iOS (Store: ) kommt mit einem innovativen Spielkonzept, das ganz auf das Erkennungssystem der TrueDepth-Kamera setzt. Der Anwender steuert die Spielfigur nicht etwa mit den Fingerspitzen, sondern über die Bewegungen der Augenbrauen.Das Spielprinzip ist denkbar einfach. Ein Smiley befindet sich zunächst in der Mitte des Displays und springt im Laufe des Spiels zwischen mehreren Ebenen hin und her, um Gegnern auszuweichen und Sterne einzusammeln. Unterschiedliche Feinde wollen dem Hauptcharakter an den Kragen, darunter Autos, Basketbälle, Enten, Geister und sogar Wetterphänomene.Alle Sprünge nach oben oder unten initiiert der Nutzer via Augenbrauen. Hebt er sie zum Beispiel an, springt das Smiley nach oben. Da Rainbrow das Kamerasystem des iPhone X voraussetzt, funktioniert das Spiel auch nur mit Apples OLED-Flaggschiff. Andere iPhones werden nicht unterstützt. Zwar lässt sich die App auch auf Geräten wie dem iPhone SE installieren, doch beim Start erscheint nur die Fehlermeldung „Unsupported Device“.Rainbrow 1.0.1 benötigt mindestens iOS 11 und ein iDevice mit TrueDepth-Kamera (aktuell nur das iPhone X). Das Spiel gibts kostenlos im App Store (Store: ).