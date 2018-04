Im Apple-Labor: Bericht über neue Hardware-Technologien für zukünftige iPhones

Neue Bedienungsgesten

Curved Display

Frühestens in zwei Jahren marktreif

Um ein aktuelles iPhone zu bedienen, kann man bereits auf eine Vielzahl von Gesten zurückgreifen: Wischen, Pinchen, Tippen, mit mehreren Fingern gleichzeitig Berühren oder kräftig Drücken bei Displays mit 3D Touch… Möglicherweise möchte Apple diese Liste noch um ganz neue Gesten erweitern, die gänzlich ohne Berührung, ohne Touch auskommen. Einem Hintergrundbericht von Mark Gurman zufolge arbeiten die Wissenschaftler in den Apple-Laboren genau daran. Ziel sei es, spezielle Funktionen auszulösen, indem man mit dem Finger über gewissen Displayinhalten schwebt oder den Finger von der Touch-Oberfläche abhebt. Zurückgreifen könnte Apple dabei auf ein vor zwei Jahren bewilligtes Patent, welches genau dieses Verhalten mit Infrarot-LEDs und Photodioden erzeugt (MTN berichtete: ).Zweifellos sind die Entwickler dabei mit der Frage konfrontiert, wie man bei einer Vielzahl von neuen Gesten gleichzeitig die intuitive Bedienung beibehalten kann. Es ist davon auszugehen, dass die »Hover«-Gesten nicht für die wichtigsten und grundlegenden Bedienelemente reserviert werden, sondern ähnlich wie »Peek« und »Pop« bei 3D Touch nur für vertiefende Bedienung gedacht sind.Eine weitere Baustelle betrifft wieder einmal die Displayform des iPhones. Gerade erst hat Apple mit dem iPhone X die Ränder neben dem Display weitgehend eliminiert und dafür eine nichtrechteckige Form des Bildschirms in Kauf genommen. In Zukunft, so heißt es, könnte das Apple-Smartphone sogar gebogene Displays aufweisen. Dabei handele es sich nicht etwa wie beim Samsung Edge um gebogene Displaykanten, sondern ähnlich wie bei »Curved«-Fernsehern um eine Vertiefung in der Displaymitte.Beide Projekte befinden sich Bloomberg zufolge noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Allerfrühestens sei mit einer Umsetzung in echten iPhone-Generationen im Jahr 2020 zu rechnen. Das ist auch kein Wunder, hat Apple mit dem iPhone X doch gerade erst ein neues Design und neue Hardware-Features für das iPhone vorgestellt. Dieses soll sich aktuellen Gerüchten zufolge im Herbst auf sämtliche Baureihen des iPhones ausweiten. Dann stünden drei Modelle ohne Home-Button und dafür mit Face ID an: Ein direkter Nachfolger für das iPhone X mit 5,8''-Display, ein iPhone X Plus mit 6,5'' und eine günstige LCD-Variante mit 6,1''.Weiterführende Links: