Ikea Sjömärke: iPhones drahtlos durch die Tischplatte laden

Quelle: Ikea

Ikea bietet bereits seit geraumer Zeit nicht mehr nur Sofas, Regale und andere Möbelstücke sowie Lampen, Bettwäsche und allerlei sonstige Einrichtungsgegenstände an. Das schwedische Unternehmen führt auch etliche Smarthome-Produkte im Sortiment, zudem umfasst die Palette einige kabellose Ladegeräte für Smartphones. Neben Modellen, welche auf einem Tisch platziert werden, gibt es auch Arbeitsleuchten mit integriertem Qi-Pad.Ohne große Ankündigung hat das schwedische Möbelhaus das Sortiment seiner drahtlosen Ladegeräte jetzt um ein neues Produkt erweitert. Es trägt den Namen Sjömärke und weist eine Besonderheit auf, welche andere Hersteller bislang nicht bieten: Das Qi-kompatible rechteckige Pad gehört nicht auf eine Tischplatte, sondern wird unter diese geklebt beziehungsweise geschraubt. Legt man das iPhone oder ein anderes Smartphone auf den Tisch, wird es trotz des signifikanten Abstands zu den Spulen mit Energie versorgt.Sjömärke - was soviel bedeutet wie "Seezeichen" - ist 86 Millimeter breit und 173 Millimeter lang, entspricht von den Maßen her also in etwa einem Smartphone. Das 15 Millimeter dicke Gerät lässt sich mithilfe beigelegter Klebestreifen unter einer Tischplatte anbringen, kann aber auch mit vier Schrauben befestigt werden. Die Stärke der Holz-, Glas- oder Kunststoffplatte muss mindestens acht Millimeter betragen, maximal darf sie 22 Millimeter dick sein. Diese Vorgaben dürfte die überwiegende Mehrzahl der in Büros und Wohnungen anzutreffenden Schreibtische erfüllen. Sjömärke ist also kompatibel zu den meisten derartigen Möbelstücken, kann aber natürlich auch unter Regalbrettern angebracht werden. Selbstverständlich dürfen die Platten nicht aus Metall bestehen.Nach der Montage lassen sich iPhones, Smartphones anderer Hersteller sowie etwa AirPods mit kabellosem Ladecase durch einfaches Auflegen an der passenden Stelle des Schreibtischs mit Energie versorgen. Geladen werden sie mit maximal fünf Watt. Der Vorgang geht dadurch zwar langsam vonstatten, entspricht aber dem einfachsten Qi-Standard. Ikea schweigt sich allerdings darüber aus, welchen Einfluss die Stärke der Tischplatte auf die Ladeleistung hat. Im Betrieb soll das Ladepad maximal 40 Grad heiß werden. Das benötigte Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, es verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 19 Watt (24 Volt, 0,8 Ampere). Sjömärke ist derzeit ausschließlich im Onlineshop des schwedischen Möbelhauses erhältlich, das Ladegerät kostet knapp 30 Euro.