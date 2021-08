Gadget-Test Xlayer – Teil II: Kompakter 13-in-1 USB-C-Hub für mobile Mac-User und ein extra kleiner Apple Watch Lader für die Reise

Kompakt

Disclaimer: Die Produkte wurden vom Hersteller/Vertrieb kostenlos und zum Verbleib in der Redaktion zur Verfügung gestellt. MTN oder der Autor haben darüber hinaus keine Vergütung für diesen Testbericht erhalten. Der Hersteller/Vertrieb schaltet aktuell auch keine Werbung auf MTN. Dieser Bericht spiegelt ausschließlich die persönliche Einschätzung des Autors wider. Es handelt sich bei diesem Beitrag nicht um Werbung.

Wie im ersten Teil des Gadget-Tests vor zwei Wochen angekündigt (siehe Ergänzende Artikel unten) hat der Zubehöranbieter Xlayer aus Unterhaching der Redaktion noch zwei weitere Gadgets aus seinem Sortiment zum Praxistest zur Verfügung gestellt. Weil noch brandneu trafen der Xlayer "USB 3.0 Typ C Hub 13-in-1" und das schlicht "Ladegerät für Apple Watch" genannte Zubehör etwas später ein.Den richtigen USB-Hub zur erweiterung der Anschlussvielfalt an MacBooks zu finden, ist gar nicht so leicht. Jeder hat seine ganz eigenen Anforderungen. So sollte zunächst geklärt werden, wie hoch die Übertragungsrate der angeschlossen Peripherie sein soll. Wenn maximale Geschwindigkeit unabdingbar ist, ist ein Thunderbolt-Hub das Mittel der Wahl. Diese sind jedoch vergleichsweise teuer und benötigen ggf. noch einen relativ großes Klotznetzteil zum Betrieb, was sie für den mobilen Einsatz unpraktischer macht. Ansonsten ist ein USB-C-Hub die praktikablere und deutlich günstigere Lösung.Der hier getestete Xlayer 13-in-1 USB-C-Hub, der auf der Webseite des Anbieters noch nicht gelistet ist, über Amazon aber schon für rund 50 Euro angeboten wird, bietet auf einer Fläche von knapp 13 x 6 cm satte 13 Anschlüsse – plus einen USB-C-Upstream mit einem fest montierten, 13 cm langen Kabel. Die Anschlüsse im Einzelnen sind:Der Hub unterstützt USB-PD (Power Delivery) mit einer maximalen Leistung von 87 W. Die Übertragungsrate für Daten ist auf das USB-3.0-Maximum von 5 Gbit/s begrenzt. Natürlich teilen sich alle Anschlüsse diese über den Upstream zur Verfügung gestellte Bandbreite.Die SD-Kartenslots unterstützen kein UHS II. So bewegt sich die Schreibgeschwindigkeit (getestet mit 3,5 GB Canon CR2 RAW-Dateien) um etwa 55-60 MB/s, während das Lesen (Übertragung zum Mac) im Durchschnitt mit rund 75 MB/s erfolgte. (Testkarte: SanDisk Extreme Pro 32GB, UHS II ).Etwas ungewöhnlich ist sicherlich die Anwesenheit eines Anschlusses für VGA-Monitore. Vor allem viele Projektoren sind aber noch im Umlauf, die mit dieser Grafikschnittstelle ausgestattet sind. Wer einen solchen noch in Gebrauch hat, wird sich über diesen Anschluss sicher sehr freuen.Ich konnte mangels passendem Equipment nicht alle Schnittstellen testen. Die USB-Ports, SD-Kartenslots und LAN verrichteten Ihren Dienst aber wie vom Anbieter versprochen. Dank der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichts (123 g) passt der Xlayer 13-in-1-Hub in jede Foto- oder Reisetasche. Nur eine Sache hätte ich mir gewünscht: Statt eines kurzen, fest montierten USB-C-Kabels wäre eine versenkt im Gehäuse intergierte USB-C-Buchse für den Upstream praktischer. So könnte man bei Bedarf auch ein längeres Upstream-Kabel zum Beispiel für die Nutzung an einem iMac verwenden. Die kurze Leitung macht das etwas umständlich.Von der festen Upstream-Verbindung abgesehen habe ich keine Kritikpunkte an diesem Hub zu vermelden. Wem genau diese Zusammenstellung an Anschlüssen nützt, kann hier bedenkenlos zugreifen. Der Preis geht mit 50 Euro (UVP) für das Gebotene voll in Ordnung.Nützlichkeitsfaktor: sehr hochDesignfaktor: mittel (passt gut zu Macs)Rewind-Urteil im Schulnotensystem:Zum Schluss noch ein kleines Mitnahme-Gadget von Xlayer. Über das Helferlein mit dem schlichten Namen "Ladegerät für Apple Watch" gibt es eigentlich nicht sehr viel zu erzählen. Es handelt sich um einen USB-Stick ohne Speicherfunktion, aber mit einer im Gehäuse integrierten Ladefläche für – Sie ahnen es schon – Apple Watches. Alle (bisherigen) Generationen der smarten Apple-Uhr werden unterstützt.Einfach den Stick in einen freien, ladefähigen USB-Port stecken, Uhr auflegen und schon beginnt der Ladevorgang. Also nichts anders, als mit dem zur Uhr gehörenden Ladeadapter – nur ohne Kabel. Das macht den kleinen Adapter von Xlayer zum idealem Reisegadget.Es funktioniert wie beworben, aber es gibt in der Praxis dennoch zwei nicht ganz unerhebliche Einschränkungen: Voraussetzung für die Nutzung ist ein horizontal eingebauter USB-2/3-Port (A-Buchse) nach Spezifikation. Das heißt, die Buchse darf nicht auf dem Kopf stehend verbaut sein. Auch vertikal montierte Buchsen sind für den Lader unbrauchbar, denn die Watch würde herunterfallen. Die magnetische Haltekraft reicht in so einem Fall selbst mit der super-leichten Kombination Titan-Watch und Solo Loop Armband nicht aus.Ein um mindestens 180° zum Gehäuse drehbarer Stecker würde den Adapter deutlich vielseitiger nutzbar machen. – Klarer Minuspunkt.Ebenfalls ungünstig ist es, wenn ein geschlossenen Watch-Armband wie das Edelstahl Gliederband genutzt wird und die Ladebuchse, wie z. B. am MacBook, sehr nahe an der Tischfläche ist. Die Uhr lässt sich dann nicht auf dem Lader aufhängen.Nützlichkeitsfaktor: mittel bis hochDesignfaktor: geringRewind-Urteil im Schulnotensystem: