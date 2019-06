ING macht Apple Pay in den Niederlanden verfügbar – aber nicht in Deutschland

ING

Was lange angekündigt war, wird endlich gut



Neben der ING-Bank warten auch viele Nutzer auf die Apple-Pay-Teilnahme von Wettbewerber DKB.

ING will sich in Deutschland noch Zeit nehmen

Auch in den Niederlanden kann man seit Neustem mit Apple Pay bezahlen. Die Bankbietet dort den mobilen Zahlungsservice an – und zwar exklusiv. Verwunderung herrscht derweilen bei den deutschen Kunden der Bank, denn sie können den Dienst immer noch nicht nutzen.Mehrfach war der Start angekündigt worden, zuletzt hieß es Anfang Mai, Apple Pay starte in den Niederlanden . Das hatte die Bank verkündet, dann aber nicht geliefert. Nun aber bietet ING den Dienst dort an – und vorerst nur dort.Die Nachricht, die ING gebe niederländischen Kunden, was deutschen schon länger verwehrt bleibt, produzierte ungehaltene Kommentare auf der örtlichen Internetseite. Zusätzlich empfanden viele Apple-Nutzer die merkwürdige Argumentation des Bankhauses problematisch mit der es seine abwartende Haltung begründen wollte. Schließlich rang es sich jedoch dazu durch, die Teilnahme für 2019 zu versprechen.