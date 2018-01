IDC: Macs verkaufen sich besser als vor einem Jahr

Marktanteil ebenfalls größer als Ende 2016

Macs weltweit auf Platz 4

Apple hat dem Marktforschungsunternehmen IDC zufolge im vierten Quartal 2017 mehr Macs als im gleichen Vorjahreszeitraum verkauft. Insgesamt gingen mit 5,77 Millionen Einheiten 7,3 Prozent mehr Apple-Rechner über die realen und virtuellen Ladentheken. Damit stiegen die Mac-Verkaufszahlen deutlich stärker an als die des gesamten PC-Marktes, der lediglich um 0,7 Prozent wuchs.Außer den Verkaufszahlen vergrößerte sich auch der Marktanteil der Apple-Rechner. Während Macs im vierten Quartal 2016 noch 7,7 Prozent des weltweiten PC-Geschäfts ausmachten, erhöhte sich die Quote in den letzten drei Monaten auf 8,2 Prozent. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet kletterte der Marktanteil von 7,1 auf 7,6 Prozent. 2017 verkaufte Apple laut IDC 19,66 Millionen Macs.Apple liegt mit der Mac-Sparte auf dem vierten Platz der weltweit umsatzstärksten PC-Hersteller. Die ersten drei Positionen belegen HP, Lenovo und Dell.Die höheren Werte im Jahresvergleich führt IDC – zumindest für Europa, den Nahen Osten und Afrika – mehr auf eine stärkere Nachfrage seitens Firmenkunden zurück als auf kauffreudigere Endverbraucher. In den USA blieben die PC-Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück, was die Marktforscher mit der starken Konkurrenz durch Mobilgeräte begründen.