Honor kommt Apple zuvor: Earbuds 3 Pro messen Körpertemperatur

Moderne Kopfhörer müssen so einiges leisten: Neben einer für den Nutzer stimmigen Klangqualität soll das Zubehör auch mit einer Reihe an Features glänzen, darunter Abstandssensoren sowie einige Modi, um Umgebungsgeräusche wahlweise zu unterdrücken oder hervorzuheben. Apple bietet mittlerweile einige True-Wireless-Stereo-Ohrhörer an mit den oben genannten Funktionen an. Gerüchten zufolge möchte sich das Unternehmen die Wearables künftig verstärkt mit Gesundheitsfunktionen ausstatten, um beispielsweise die Träger von In-Ears über die Körpertemperatur zu informieren. Nun prescht ein Konkurrent mit genau so einem Feature vor, das Apple Gerüchten zufolge ebenfalls plant.Honor präsentierte anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona nicht nur ein neues Top-Smartphone und eine Smartwatch. Mit den Earbuds 3 Pro möchte Honor auch auf dem Markt für kabellose In-Ears punkten. Die Ohrhörer verfügen über besondere Alleinstellungsmerkmale: Die Koaxial-Treiber sollen für ein besonders klares Klangbild sorgen und das Active Noise Cancelling sagt Umgebungsgeräuschen den Kampf an – Honor verspricht einen Rückgang um satte 46 dB. Äußerlich erinnern die Ear Buds 3 den AirPods Pro von Apple: Die Ähnlichkeiten zwischen den Ohrstöpseln und den Cases ist kaum zu übersehen. Allerdings bietet Honor das Produkt nicht nur in der Farbe Weiß an: Graue und schwarze Varianten kommen ebenfalls auf den Markt.Erstmals sind Ohrhörer während des Tragens dazu in der Lage, die Körpertemperatur des Nutzers zu messen: Honor verspricht eine einigermaßen genaue Erfassung – mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent liegt die Schwankungsbreite bei 0,3 Grad Celsius. Die Messungen erfolgen entweder kontinuierlich und werden über ein dreifaches Antippen der Ohrhörer angestoßen. Erreicht die Körpertemperatur ein ungewöhnliches Niveau, soll zudem eine Warnung erfolgen – allerdings scheint Honor noch regulatorische Hürden nehmen zu müssen, um das Feature für medizinische Zwecke anpreisen zu dürfen.Wann die Earbuds 3 Pro in Deutschland erscheinen, ist unbekannt. Der Preis liegt bei 199 Euro, was ungefähr dem Straßenpreis der AirPods Pro entspricht. Apropos AirPods Pro: Apples In-Ears dürften ebenfalls zeitnah von einem Nachfolger abgelöst werden. Ob es Cupertino für die nächste Baureihe auch gelingen wird, einen Temperatursensor zu verbauen, ist aber weiterhin ungewiss.