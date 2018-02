HomePod: Mehr Bestellungen zum Marktstart als fast alle anderen Smart Speaker

Marktdaten zufolge konnte sich Apple zum Verkaufsstart des HomePods nicht über mangelnde Nachfrage beschweren. Der NPD Group zufolge lagen die Verkaufszahlen über den Werten anderer namhafter Smart Speaker, die in der letzten Zeit auf den Markt kamen. Auch Sonos One und Google Home Max waren am Anfang deutlich schwächer nachgefragt, so die Marktforscher. Zu beachten gilt, dass jeweils die Zahlen zur Markteinführung verwendet, also nicht ein neues Produkt und Angeboten mit bereits längerer Produktlaufzeit verglichen werden. Nur einem intelligenten Lautsprecher musste sich der HomePod geschlagen geben: Der Amazon Echo Dot hatte am Anfang noch mehr Kunden angesprochen.Leider gibt es keine konkreten Verkaufszahlen. Apple wird diese vermutlich ohnehin nicht aufschlüsseln, für genauere Schätzungen ist der Zeitraum seit Markteinführung noch zu kurz. Inwieweit die aktuellen Erkenntnisse eine längerfristige Prognose erlauben, ist ebenfalls schwer zu sagen. Angesichts der langen Zeit zwischen Ankündigung und Verkaufsstart, dem großen Medienecho sowie der Ende 2017 angekündigten Verschiebung des HomePods gab es natürlich viele Kunden, die direkt nach Freischaltung der Kauf-Seiten im Online Store zuschlugen. Ob nach den anfänglich hohen Verkäufen an jene, die innerhalb der letzten fünf Monate einen Kaufentschluss fassten, weiterer stabil hoher Absatz folgt, muss sich erst noch zeigen.Ein schon fast als Apple-Tradition zu bezeichnender Ablauf blieb diesmal aus: Während neue Apple-Produkte oft wochenlang vergriffen und nur schwer zu haben sind, konnte Apple diesmal der Nachfrage entsprechen. Allerdings entschied sich Apple auch gegen eine internationale Einführung zum Verkaufsstart, weswegen Nutzer hierzulande noch etwas länger warten müssen. In den USA ist der HomePod ohne nennenswerte Lieferzeit verfügbar. Sowohl Retail Stores als auch der Online Store sprechen von sofortiger Verfügbarkeit.