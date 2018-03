Highend-Bügelkopfhörer von Apple? Bloomberg berichtet ebenfalls

Wirft man einen Blick auf Testberichte und Kundenrückmeldungen, so sind Apples AirPods wohl eines der gelungensten Produkte der Unternehmensgeschichte - selten wurde ein neuer Artikel in Generation Eins derart gepriesen. Aus diesem Grund ist es nur nahelegend, dass mehreren Berichten zufolge bereits an der zweiten Generation gearbeitet wird. Allerdings steht wohl auch ein weiterer Vorstoß in den Kopfhörermarkt an. Wurde Apple durch den Kauf von Beats mit einem Schlag einer der wichtigsten Kopfhörer-Hersteller, so sollen in absehbarer Zeit auch weitere Geräte unter der Apple-Marke erscheinen. Bloomberg meldet nun ebenfalls, Apple wolle Highend-Kopfhörer entwickeln und in direkte Konkurrenz zu Bose und Co. gehen.Dem neuerlichen Bericht zufolge, erst vor einigen Tagen hatte KGI mit einer ähnlichen Meldung aufgewartet, gibt es bei Apple große Pläne. Die Bügelkopfhörer sollen demnach Geräuschunterdrückung mitbringen und sich ähnlich komfortabel einrichten lassen, wie es bei den AirPods der Fall ist. Apple verbaue Technologien, die bereits mit dem HomePod erprobt werden konnten.Die Entwicklung ist laut Bloomberg aber von großen Hochs und Tiefs begleitet, inklusive zahlreicher kompletter Redesigns. Aus diesem Grund weist Bloomberg darauf hin, dass auch die jetzt durchgesickerten Informationen nicht final sein müssen, denn möglicherweise beginnt Apple noch ein weiteres Mal von vorne.Wenn die Highend-Kopfhörer irgendwann einmal Marktreife erlangen, so gehen Marktbeobachter von einer gewissen Kannibalisierung des eigenen Produkt-Portfolios aus - genauer gesagt den Produkten der Apple-Tochter Beats. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Apple die unter Audiophilen sehr mäßig beliebten Beats-Produkte nicht nachahmt, sondern einen anderen Weg verfolgt. Die finanziell erfolgreichen Beats-Kopfhörer durch ein Produkt mit Apple-Logo überflüssig zu machen, ist sicherlich nicht das langfristige Ziel. Das Newsbild zeigt übrigens Beats-Bügelkopfhörer der Serie Studio 3 - ein Design, das durchaus auch direkt von Apple stammen könnte.