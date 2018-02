HTTPS-Verschlüsselung bei deutschen Bundesbehörden verbreiteter als zuerst erkennbar

Anfrage sorgt für detailliertere Auflistung der Domains

Nur Sub-Seiten mit Nutzerinteraktion geschützt

Der Druck auf Webseitenbetreiber, verschlüsselte Kommunikation über das TLS-Protokoll anzubieten, steigt immer weiter. So sollen Man-in-the-Middle-Angriffe verhindert werden, bei denen Unbefugte die Kommunikation zwischen Nutzer und Betreiber der Webseite abfangen. Auch die Bundesregierung setzt sich offensiv für flächendeckende HTTPS-Verschlüsselung ein, seit 2014 existiert ein entsprechender Mindeststandard des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Einsatz des SSL/TLS-Protokolls durch Bundesbehörden. Umso erstaunlich war die Anfang Januar erschienene Statistik , die nur 135 der 513 von Behörden betriebenen Webseiten eine entsprechende Verschlüsselung vorfand, also nur gut jede vierte Seite (26 %).Dieser Befund sorgte für eine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, die nun von der Bundesregierung mit einer ausführlicheren Auflistung der betrieben Domains beantwortet wurde (Drucksache: ). Überraschendeweise lautet der Befund nun nicht mehr, dass 26 Prozent, sondern 84,6 Prozent der Seiten geschützt sind. 68,4 Prozent erzwingen das HTTPS-Protokoll sogar. Insgesamt betreiben Behörden 2.997 Domains.Wie kommt es nun zu diesen doch sehr unterschiedlichen Befunden? Die Bundesregierung sagt dazu: "(…) Hinzu kommen Domains vermeintlich ohne HTTPS, bei denen es sich um eine reine Weiterleitung auf korrekt aufgesetzte HTTPS-Domains handelt." Es ist anzunehmen, dass damit die Tatsache gemeint ist, dass die Verschlüsselung oftmals nicht auf den Hauptseiten der Domains zum Einsatz kommt, wohl aber auf allen Sub-Seiten, auf denen Nutzerinteraktion stattfinden kann. Wenn man beispielsweise die Webseite des Bundesverkehrsministeriums aufruft, zeigt der Webbrowser keine HTTPS-Verschlüsselung an. Die Sub-Seiten für Kontakt (mit Formularen) oder Presse (mit E-Mail-Feld) weisen sie dagegen auf. So stellen die Behörden sicher, dass "der Informationsaustausch mit Nutzern (…) in diesen Fällen ausschließlich über die HTTPS-Domains" erfolgt. Entsprechend könne man mit dem aktuellen, von den Anfragestellern kritisierten Ist-Zustand zufrieden sein: "Die Bundesregierung bewertet den Anteil der Domains deutscher Bundesbehörden, die den Einsatz von HTTPS unterstützen, vor diesem Hintergrund als einen guten derzeitigen Stand, der perspektivisch noch verbessert werden kann."