HP-Druckertreiber sorgen für Malware-Alarm: Wie macOS-Nutzer das Problem beheben

Betroffenen Treiber löschen, dann Drucker erneut einrichten

AirPrint als Übergangslösung

So mancher Mac-Nutzer mit HP-Drucker wundert sich seit einigen Tagen über vermehrte Warnmeldungen in macOS. Zu lesen ist „‚hpPostProcessing.bundle' beschädigt deinen Computer“ – inklusive des gelben Warndreiecks des Betriebssystems. Die Meldung kommt bei vielen Betroffenen in Dauerschleife, was die Arbeit mit ihrem Apple-Rechner immens beeinträchtigt. Auch der Klick auf „OK“ oder „Im Finder zeigen“ entfernt die Anzeige nur kurzfristig. Zudem können Nutzer über den verbundenen HP-Drucker nichts mehr zu Papier bringen.Was normalerweise ein Hinweis auf eine Malware ist, die sich auf dem Mac eingenistet hat, resultiert im Fall der HP-Warnmeldung durch einen Fehler seitens des Herstellers. „Wir baten Apple unbeabsichtigterweise darum, die Berechtigung für einige ältere Druckertreiber zurückzuziehen“, so HP. „Wir arbeiten zusammen mit Apple daran, die betroffenen Treiber wieder verfügbar zu machen.“ Trotz der Warnung handelt es sich entsprechend nicht um Schadsoftware, sondern um ein Problem bei der Erkennung von „HPDeviceMonitoring.framework“ in macOS.Um den Fehler zu beheben, muss der problematische Treiber zunächst deinstalliert werden. Unter „Systemeinstellungen > Drucker & Scanner“ gilt es, den HP-Drucker anzuwählen und über den Minus-Schalter zu löschen. Im Anschluss werden die Treiber über „/Library/Printers/hp“entfernt (Finder > Gehe zu > Gehe zum Ordner; dort den Pfad per Copy-and-paste und ohne Anführungszeichen eingeben). Im Anschluss fügen Nutzer das HP-Gerät erneut über „Drucker & Scanner“ hinzu.Da die meisten der kurzzeitig fehlerhaften HP-Treiber inzwischen wieder korrekt funktionieren, sollte das Problem damit behoben sein. Falls die Warnmeldung weiterhin erscheinen sollte, hilft nur etwas Geduld, bis HP und Apple alle erforderlichen Treiber wieder regulär bereitstellen. Bei länger andauernden Treiberproblemen und Warnmeldungen ist es empfehlenswert, sich an die Kundenbetreuung des Unternehmens zu wenden.Falls der jeweilige Drucker nicht funktioniert und Nutzer eine Übergangslösung bis zur Beseitigung des Fehlers benötigen, können sie es mit AirPrint probieren – sofern der jeweilige Drucker den Dienst unterstützt.