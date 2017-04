Gute Noten für Apple CarPlay: Zufriedenheitsstudie lobt vor allem Karten-App

Hohe Zufriedenheitswerte

Beliebt: Navigation und Musik

CarPlay

Überraschend deutliche 85 Prozent zufriedene Kunden holt Apples Verbindungssoftware zwischen iPhone und Auto-Bordcomputer in einer neuen Zufriedenheitsstudie von Strategy Analytics ab. Aufgeschlüsselt gaben 31 Prozent der CarPlay-Nutzer an, »sehr zufrieden« mit dem In-Dash-System zu sein, während sich weitere 54 Prozent »zufrieden« zeigten.Drei Jahre nach der Vorstellung der Software setzt sich CarPlay flächendeckend in Neuwagen durch. Mit der prominenten Ausnahme namens Toyota (MTN berichtete: ) setzen inzwischen alle großen Automarken auf das System, mindestens als Option, mitunter aber sogar serienmäßig. Trotz aller Kritik an der geringen App-Auswahl und der Qualität der ein oder anderen Anwendung scheint die Zufriedenheit der Kunden also sehr deutlich zu sein.Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass die Grundmenge der Befragten auf 70 Käufer von CarPlay-fähigen Kfz im Zeitraum 2016/17 aus den USA beschränkt ist. Doch unter diesen zeigten sich ganze 90 Prozent zuversichtlich, CarPlay auch ihren Freunden zu empfehlen.Aufgeschlüsselt nach den Gründen für die guten Werte für die Software, die bei angeschlossenem iPhone eine Auswahl von Fahr-kompatiblen Apps auf das Autodisplay transportiert, stellt sich eine Überraschung heraus: Ausgerechnet die oft geschundene, viel kritisierte Kartenlösung von Apple ist besonders beliebt. 70 Prozent der Befragten nutzen diese zur Navigation lieber als das eigentliche System des Wagens. 59 Prozent der CarPlay-Nutzer verwenden auch zum Musikhören lieber CarPlay als die alternativen Möglichkeiten ihres fahrbaren Untersatzes.Apple bietet CarPlay inzwischen auch als kabellose Variante an. Diese hat es bisher aber lediglich in den 5er BMW geschafft; die Verbreitung dürfte sich aber in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen, sodass das Autodisplay in der Regel sofort in den CarPlay-Monitor wechselt, sobald der Fahrer mitsamt seinem iPhone das Auto betritt. CarPlay erhielt mit dem jüngsten iOS-Update auf Version 10.3 übrigens auch ein kleines Update: Inzwischen gibt es am linken Displayrand einen kleinen App-Switcher zwischen den drei zuletzt verwendeten Anwendungen.Weiterführende Links: