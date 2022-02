Gurman: iPhone SE ab 199 Dollar geplant – zukünftig zwei Versionen im Angebot

2022er iPhone SE kommt, 2020er iPhone SE bleibt

Märkte erschließen, die bislang nicht erreichbar waren

Glaubt man unzähligen Berichten, so vergeht nicht mehr viel Zeit bis zur Einführung des neuen iPhone SE. Es handelt sich dabei bereits um die dritte Generation des günstigsten iPhones im Sortiment, nach 2016 und 2020. Bezüglich des Funktionsumfangs dürfte es keine Überraschungen geben. Erneut wird Apple wohl auf einen aktuellen A-Chip setzen, das Design hingegen unverändert lassen. Dafür kommt aber erstmals 5G zum Einsatz, das aktuelle iPhone SE muss noch mit 4G auskommen. Wie Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlichen Newsletters ausführt, könnte es aber dennoch eine unerwartete Wendung geben, welche Apple aggressiv in den Preiskampf einsteigen lässt.So wolle Apple nicht nur das 2022er iPhone SE vorstellen, sondern das iPhone-Sortiment noch stärker ausweiten. Wie so oft bedeute demnach die Vorstellung einer neuen Hardware-Generation, dass die vorherige zu günstigeren Preisen im Angebot bleibt. Genau dies geschehe im Falle des iPhone SE 2020. Hier sei eine Preissenkung auf bis zu 199 Dollar möglich, was sowohl relativ als auch absolut gesehen ein Kampfpreis ist. Bei Drittanbietern wäre es vermutlich möglich, das Gerät noch günstiger zu bekommen – und selbst in kleinen Mobilfunktarifen könnte das iPhone SE dann zur Ein-Euro-Beigabe werden.Beim 2022er iPhone SE hätte Apple dann etwas Luft, angesichts des teureren 5G-Innenlebens mit etwas höheren Preisen zu arbeiten. Das "neue, alte" iPhone SE könnte hingegen Märkte erobern, die bislang nicht zu erreichen waren. Von Kannibalisierung innerhalb des Sortiments geht Apple wohl eher nicht aus, allerdings steigt die Anzahl der potenziellen Nutzer. Längst arbeitet Apple schon nicht mehr kompromisslos auf höchste Hardware-Margen hin, denn die sehr erfolgreiche Dienste-Strategie setzt auch darauf, möglichst viele aktive Nutzer haben. Gleichzeitig ermöglichen günstige Lower-End-Modelle, in solchen geografischen Märkten Fuß zu fassen, die mit den aktuellen Geräten nur schwer anzusprechen waren.