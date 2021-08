Gurman: Leistungsstarker Mac mini mit M1X-Chip und neuem Design im Anmarsch

Neuer Mac mini: Mehr Leistung, neues Design

Neues Modell soll Intel-Version ablösen

Gurmans Aussagen decken sich mit jenen von Jon Prosser

Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman versorgt Interessierte mittlerweile wöchentlich mit Einschätzungen und Voraussagen zu Apples Plänen, indem er diese in seinem „Power On“-Newsletter beschreibt. So äußerte sich der Leaker in den vergangenen Wochen vor allem zu Cupertinos Herbst-Events sowie einem gänzlich neuen Produkt , welches ein Apple TV mit den Eigenschaften eines HomePods und einer FaceTime-Kamera kombiniert. Die neuste Ausgabe seines Newsletters wirft vor allem einen Blick auf die Zukunft des Mac mini.Im Gegensatz zu manch anderem Mac wurde der Umstieg beim Mac mini auf Apple Silicon bereits längst vollzogen, wenngleich in der teuersten Variante nach wie vor ein Intel-Chip seinen Dienst verrichtet. Wer sich für einen ARM-Prozessor entscheidet, erhält ab etwa 800 Euro ein Modell mit M1-Chip. Gurman zufolge soll der kompakte Rechner in naher Zukunft ein Update erhalten, das nicht nur für mehr Leistung sorgt, sondern auch ein anderes Design mit sich bringt.In seinem Newsletter behauptet der Leaker, dass Apple in den „nächsten Monaten“ einen Mac mini für den High-End-Bereich präsentiert. Laut Gurman diene der Mac mini vor allem grundlegenden Aufgaben wie Videostreaming, aber manche Anwender würden ihn auch für die Software-Entwicklung, als Server oder für die Bearbeitung von Videos nutzen. Apple sei sich dessen bewusst und habe deshalb die Intel-Version im Portfolio behalten. Hier komme der Nachfolger ins Spiel: Cupertino wolle einen Mac mini mit M1X-Chip auf den Markt bringen und mit diesem den Intel-Rechner ablösen.Das neue Modell sei außerdem mit mehr Anschlüssen als das aktuelle ausgestattet, außerdem komme es in den Genuss eines neuen Designs. Der Twitter-Account LeaksApplePro gelangte unlängst zu einer etwas anderen Einschätzung: Dieser behauptet, dass sich potenzielle Käufer noch bis zum nächsten Jahr gedulden müssen (siehe hier ). Der bekannte Leaker Jon Prosser zeigte bereits im Mai Renderings eines möglichen Mac mini. Wie auch Gurman rechnet er mit dem M1X und mehr Anschlüssen – sowie einer Oberfläche, die Plexiglas ähnle und zu Reflexionen neige.