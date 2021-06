AirPods Pro zukünftig mit Fitness-Features? Apple heizt Spekulationen an

Viel Potenzial für Health-Sensoren in weiteren Geräten

AirPods Pro 2 mit Fitness-Features im Jahr 2022?

Apple-CEO Tim Cook betont schon seit Jahren die hohe Bedeutung von Fitness- und Gesundheits-Features in den hauseigenen Produkten. Insbesondere mit der Apple Watch, der Health-App sowie dazugehörigen Sensoren in iPhones und Abo-Diensten wie Fitness+ setzt das Unternehmen auf umfangreiche Health-Features. In Zukunft könnte ein weiteres Produkt hinzukommen: die AirPods. Nach zahlreichen Gerüchten in den letzten Jahren hat Apple jetzt selbst die Spekulationen über Health-Sensoren in den kabellosen Kopfhörern angeheizt.Kevin Lynch hat in seiner Funktion als Apples Verantwortlicher für das Ressort Technology im Interview mit TechCrunch das Thema Sensor Fusion angesprochen. Der Begriff bezieht sich auf Sensoren der Apple Watch und des iPhones, die Gesundheitsdaten des Nutzers erfassen und im Folgeschritt kombinierte Analysen in der Health-App zulassen. So erhalten Anwender durch das nahtlose Zusammenspiel mehrerer Apple-Geräte detaillierte Auswertungen ihrer Vitalfunktionen.Lynch zufolge kommen auch weitere Produkte wie die AirPods für "Sensor Fusion" infrage, um noch bessere Analysen der Gesundheitsdaten zu ermöglichen. TechCrunch fragte Apples Ressortleiter nach Möglichkeiten, die kabellosen Kopfhörer ebenfalls fit für Sensor Fusion zu machen. Er sehe viel Potenzial für weitere Geräte in Apples Sensor-Fusion-Kette, so Lynch. Ohnehin sind die AirPods (Pro) eine naheliegende Option für die nächste Gesundheits-Offensive von Apple, da sie sich sehr gut für Sport eignen.Berichte über mögliche Gesundheits- und Fitnessfunktionen für die AirPods gibt es schon seit Langem. Zuletzt prognostizierten mehrere profilierte Leaking-Experten entsprechende Features. Laut Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo plant Apple Health-Tracking für AirPods.Bloomberg-Journalist Mark Gurman nannte zuletzt sogar ein konkretes Zeitfenster für die Veröffentlichung neuer AirPods-Modelle, die über entsprechende Funktionen verfügen. Die zweite Generation der AirPods Pro erscheint demnach im Jahr 2022 und soll erweiterte Bewegungssensoren für Fitness-Features bieten. Apple werde so für Nutzer noch mehr Möglichkeiten schaffen, ihre Trainingsleistungen und weitere Aktivitäten erfassen und auswerten zu lassen.