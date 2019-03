Günstiges Sonderangebot: Strategiespiele der Superklasse für 14 Euro

Drei Spiele und ein Dollar

https://youtu.be/jHVqdWfVvmc

Für acht Euro gibt es zwei Top-Titel dazu

Europa Universalis

Cities: Skyline

Noch ein Euro mehr, noch zwei Spiele mehr

Ab 14 Euro gibt es Civilization VI dazu

„Civilization VI“, „Stellaris“ und „Offworld Trading Company” sind nur drei von acht Titeln, die Strategiespieler nun in einem neuen Paket vorfinden – und das zum Sensationspreis von nur etwa 14 Euro. Möglich macht das Humble Bundle, die mit „Strategy 2019“ Geschmack und Geschäftssinn beweisen. Im Folgenden stehen die jeweiligen Preisstufen und eine kurze Beschreibung, welche Titel dafür erhältlich sind. Auch wenn nicht alle zusagen, lohnt sich das Paket dank seines niedrigen Preises meist trotzdem.Für nur einen Dollar kann man schon die drei Spiele „Niche“, „Ashes of the Singularity: Escalation” und „Thrones of Lies“ mitnehmen. In „Niche“ versucht man im rundenbasierten Modus, eine Population von Vierbeinern genetisch auszustatten, um das Überleben der Spezies zu gewährleisten. So lautet der Untertitel auch: Ein genetisches Survival Game.„Ashes of Singularity: Escalation“ ist hingegen völlig anders: Statt niedlicher Fuchswesen stehen hier galaktische Kolonien im Mittelpunkt. Wer auf epische Echtzeit-Gefechte mit Hunderten von Partikeln, Strahlen und natürlich Schiffen steht, ist hier richtig. Während der erste Teil noch ein relativ hirnloses Rumgeballer war, zeigt „Escalation“ mehr Tiefe und hat gute Noten von Spielern und Journalisten erhalten.Ein Rollenspiel klassischer Art stellt „Thrones of Lies – The Online Game of Deceit“ dar. Solo oder im Multiplayer lassen sich Fantasy-Helden aus 40 Klassen mit Fähigkeiten ausstatten und weiterentwickeln. In erster Linie geht es jedoch nicht darum, umherzustreifen und Monster zu besiegen, sondern über soziale Fähigkeiten Unheil und Betrug in der mittelalterlichen Welt aufzuspüren und zu rächen. „Finde deine Verbündeten, entsorge den Rest“, heißt es in der Spielbeschreibung.Wer rund acht Euro ausgibt, erhält zwei Top-Titel dazu: „Stellaris“ und „Plague Inc Envolved“. Paradox Interactive, das Studio hinter komplexen Strategiespielen wieoder Simulationen wiehat mit „Stellaris“ ein 4X-Vertreter der Extraklasse herausgebracht. Es hat eine zu erobernde Galaxie voller spannender Welten und faszinierender Völker geschaffen. Neben der detaillierten Entwicklung des eigenen Sonnensystems stehen nach einiger Zeit diplomatische Verwicklungen und effektgeladene Weltraumschlachten auf dem Programm. Paradox erweitert das komplexe Spiel konsequent mit (kostenpflichtigen) Add-Ons.In „Plague Inc Evolved“ entwickelt der Spieler eine Seuche und lässt sie auf die Menschheit los. Dabei stehen verschiedene Infektionswege und Entwicklungsstadien zur Verfügung, um den Wettlauf gegen die Humanmedizin zu gewinnen und die Bevölkerung vom Planeten zu fegen.Für rund neun Euro packt Humble noch zwei Spiele und ein Add-On dazu. In „Dungeons 3“ erstellt der Spieler ein tödliches Verlies, samt grausamer Fallen und furchteinflößender Gegner. Der nächste Schritt führt per Echtzeit-Mechanik hinaus in die Oberwelt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen.Die „Offworld Trading Company“ hat den Kampf zwischen konkurrierenden Unternehmen zum Thema, die das Universum ausbeuten möchten. Neben den zum Teil unfairen Aktionen des Wettbewerbs kommen den Wirtschaftsführern dabei auch Aliens in die Quere. Zusätzlich zum bereits umfangreichen Basis-Spiel ist auch das Add-On „Jupiter's Forge“ Teil der Rabattaktion. Der DLC bietet neue Hauptquartiere, Spielstrategien und Herausforderungen.Sid Meier dürfte nicht nur der Strategiespiel-Szene ein Begriff sein. Er definierte schon früh Teile des Genres mit seiner Civilization-Reihe. Der neueste Spross hört auf den Namen „Civilization VI“ und bietet eine Reihe von Verbesserungen in dem rundenbasierten Szenario von der Steinzeit bis in die Zukunft. Sid Meiers Unternehmen erweitert den AAA-Titel fortlaufend mit neuen (kostenpflichtigen) Inhalten.Das Humble Bundle „Strategy 2019“ ist bis zum 26. März erhältlich. Die Spiele im regulären Gesamtwert von 245 US-Dollar erhalten Teilnehmer über Steam-Codes.