Günstiger Akku-Tausch: Nur einmal pro iPhone

Zu einer der offenen Fragen bezüglich des vor einigen Tagen angekündigten Akku-Austauschprogramms zählte noch immer, ob es eine mengenmäßige Begrenzung gibt. So kursierte beispielsweise der Tipp in Foren, man solle sich jetzt sofort für 29 Euro einen neuen Akku verbauen lassen - und dann Ende Dezember kurz vor Ende Aktion noch einmal. Auf diese Weise hätte man für sehr überschaubare Kosten die maximale Akkulebensdauer abgegriffen. Allerdings hat sich Apple dafür gerüstet und jetzt offiziell erklärt, dass pro Gerät nur ein günstiger Akkutausch ungeachtet des Diagnoseergebnisses durchgeführt werden kann. Anders sieht es natürlich aus, wenn der neu verbaute Akku ebenfalls innerhalb von Monaten den Geist aufgibt. Ohnehin ersetzt Apple im Rahmen der üblichen Herstellergarantie Akkus, die nach weniger als 500 Ladezyklen bereits mehr als 20 Prozent der Kapazität eingebüßt haben. Übrigens unterscheiden sich hier die Vorgaben je nach Produktkategorie: Beim iPhone verspricht Apple noch 80 % der Kapazität bei 500 vollen Ladezyklen, bei Apple Watch, iPad und Notebooks sind es 1000 Zyklen. Bei iPods sagt Apple hingegen nur 400 volle Ladezyklen zu. Eine Übersicht bietet Apples Informationsseite mit Überschrift " Batterieservice und Recycling ".Apple hatten den günstigen Akkutausch ungeachtet der verbleibenden Akkukapazität angekündigt, um der Kritik entgegenzutreten, die Verringerung der Geräteleistung sei als Kaufanreiz für neue Geräte konzipiert. Nach Bekanntwerden der Drosselung, Apples offizieller Erklärung dient dies zum Schutz vor plötzlichem Abschalten unter bestimmten Extremsituationen, musste sich Apple mit viel negativer Presse auseinandersetzen. Eine Zusammenfassung der häufigsten Fragen und Antworten zum jüngst gestarteten Tauschprogramm haben wir in diesem Artikel aufgeführt. Betroffen sind laut Apple iPhones der Baureihen 6, 6s und 7. iPad und iPod touch führt Apple in keiner Liste auf, ebensowenig iPhone 5s oder älter.