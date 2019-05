Großer Ausfall: (Mac) App Store, iTunes Store und Book Store nicht zu erreichen

Derzeit melden viele Nutzer auf Twitter und in sozialen Medien, dass es zu größeren Problemen bei diversen Apple-Diensten kommt. Genauer gesagt sind zur aktuellen Zeit fast alle Dienste gestört, über welche Apple digitale Inhalte verkauft. So ist derzeit der App Store auf iOS-Geräten wie auch der Mac App Store entweder gar nicht zu erreichen oder Käufe können nicht abgeschlossen werden.Ähnliches gilt auch für den iTunes Store – dort sind alle Bereiche wie die Filme-, Serien- oder Musik-Sektion gestört. Apple Music hingegen funktioniert ohne Störung, da hier wahrscheinlich nicht dieselbe Infrastruktur zum Einsatz kommt. Während Apple Books derzeit noch nicht in der aktuellen Störungsliste auftaucht, berichten dennoch viele Nutzer von ähnlichen Problemen.Auch Updates aus dem App Store oder Mac App Store lassen sich nicht verlässlich herunterladen – entweder werden keine Aktualisierungen angezeigt oder es kommt zu sehr unterschiedlichen Fehlermeldungen. Anwender können von außen nichts gegen die Probleme unternehmen – es hilft nur warten, bis Apple die Schwierigkeiten wieder im Griff hat. Auf den Statusseiten gibt Apple an, dass "einige Nutzer" betroffen sind – in den sozialen Medien haben sich aber keine Nutzer zu Wort gemeldet, bei denen einer der Stores noch normal den Dienst verrichtet.