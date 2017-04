Grafikchips: Apple bereitet Trennung von bisherigem Partner vor

Wann kommt das Apple-Grafikmodul?

Imagination-Aktie auf Talfahrt

Das britische Unternehmen Imagination Technologies entwickelt unter anderem Grafikeinheiten für mobile Prozessoren. Apple zählt hierbei zu den größten Kunden des Unternehmens. In iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV kommen Grafikeinheiten von Imagination Technologies zum Einsatz. Für die Nutzung zahlt Apple pro verkauftem Gerät eine Lizenzgebühr an die Briten.Bisher lag dieser Betrag bei 30 US-Dollar-Cent pro verkauftem Gerät. Jetzt wurde bekannt, dass Apple die Preise deutlich hat schrumpfen lassen. Künftig wird Cupertinos Technikgigant nur noch 10 US-Dollar-Cent pro verkauftem Gerät zahlen. Aus welchen Gründen Apple die Zahlungen so drastisch kürzen konnte, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich nutzte Apple als größter Kunde das Druckmittel, die Grafikeinheiten selbst entwerfen zu können.Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Apple auch die Grafikeinheiten der selbstentwickelten Mobilprozessoren selbst entwerfen möchte. Zuletzt hat Imagination selbst bestätigt, dass Apple binnen zwei Jahren eigene Grafikeinheiten entwickeln wolle (MTN berichtete: ). Neben den eingesparten Lizenzgebühren wäre Apple außerdem nicht mehr vom Fortschritt eines Zulieferers abhängig. Zudem könnte der kalifornische Technikkonzern die Grafikeinheit und den restlichen Prozessor besser aufeinander abstimmen.Was letztlich an diesen Gerüchten dran ist und ob Apple wirklich eine eigene Grafikeinheit entwickelt, wird sich eventuell bereits im kommenden iPhone 8 zeigen. Für dieses Gerät erwartet man allgemein einige Augmented-Reality-Funktionen, welche durch die Grafikeinheit berechnet würden. Dazu sind sehr leistungsstarke Komponenten notwendig, die Imagination Technologies derzeit nicht bietet. Auch die Konkurrenz des britischen Unternehmens kann zur Zeit keine solch leistungsstarken Grafikeinheiten liefern. Aus diesen Gründen liegt eine Eigenentwicklung von Apple relativ nah.Der Aktienkurs von Imagination Technologies befindet sich seit Bekanntgabe der gesunkenen Lizenzgebühren auf Talfahrt. Apple ist für den Großteil des Umsatzes von Imagination verantwortlich und ein möglicher kompletter Wegfall der Gebühren würde das Unternehmen hart treffen.