Googles Gesichtserkennung ignoriert geschlossene Augen

Eine Gesichtserkennung, die Apples Face ID mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen ist, verspricht Google für das neue Pixel 4. Jetzt stellt sich heraus: Das neue Smartphone lässt sich auch mit geschlossenen Augen entsperren. Der Android-Konzern verspricht Abhilfe – allerdings erst in einigen Monaten.Eines der zentralen Features von Face ID ist die sogenannte Lebenderkennung. Apples Gesichtserkennung toleriert zwar gewisse Veränderungen, etwa das zeitweilige Tragen einer Brille. Wer allerdings mit geschlossenen Augenlidern ein iPhone oder iPad entsperren möchte, bleibt außen vor. Sinn und Zweck dieses Verhaltens: Niemand soll etwa in der Lage sein, einem schlafenden Nutzer dessen Gerät vors Gesicht zu halten und sich so Zugang zu verschaffen. Auch Diebe oder Ordnungshüter können so ein iDevice nicht gegen den Willen des Besitzers entsperren.Diese Lebenderkennung fehlt dem Pixel 4, das Google in der vergangenen Woche präsentierte. Wie der Suchmaschinenriese auf der Support-Webseite zur "Face Unlock" genannten Funktion des neuen Android-Smartphones schreibt, lässt sich das Gerät auch mit geschlossenen Augen entsperren. Das Pixel 4 sollte daher immer an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, so Google. Wenn das in bestimmten Situationen nicht möglich ist, empfiehlt es sich, die Entsperrung mittels Gesichtserkennung abzuschalten und eine andere Methode zu verwenden.Nachdem zahlreiche Medien über diese Schwachstelle im neuen Pixel 4 berichtet hatte, kündigte Google jetzt eine Nachbesserung an. Das Unternehmen teilte mit, die Lebenderkennung werde im Laufe der nächsten Monate mit einem Software-Update nachgereicht. Bis es soweit sei, sollten sicherheitsbewusste Nutzer des Smartphones für die Entsperrung einen PIN-Code, ein Passwort oder ein Muster verwenden; über einen Fingerabdruckscanner verfügt das Pixel 4 nicht. Das ist insbesondere auch dann angeraten, wenn das Pixel 4 für kontaktlose Zahlungen etwa mit Google Pay eingesetzt wird, da hierfür ebenfalls die Gesichtserkennung als Sicherheitsfunktion eingesetzt werden kann.