Google feilt am Ökosystem – Features erinnern stark an Apple-Geräte

Google zieht in vielen Bereichen nach

Per Smartwatch das Chromebook entsperren und mehr

Werden Nutzer nach den Vorteilen von Apple-Produkten gefragt, rangiert das Ökosystem üblicherweise recht weit oben in der Liste von Punkten, welche für die Geräte des US-Konzerns sprechen. Tatsächlich sind Anwender vielfach verwöhnt: Anrufe lassen sich auch auf dem Mac oder iPad annehmen, Notizen und Kalendereinträge werden via iCloud synchronisiert und der Empfang und Versand von Nachrichten erfolgt bequem auf dem Mac. Künftig steht mit „Universal Control“ ein Feature zur Verfügung, das die Übertragung von Dateien zwischen unterschiedlichen Endgeräten besonders einfach gestaltet. Nun möchte auch Google die Verzahnung hauseigener Produkte weiter vorantreiben – und präsentiert einige Funktionen, die Apple-Anwendern längst vertraut sind.Google nimmt zwar nicht an der CES 2022 teil, im Rahmen der Fachmesse hält das Unternehmen trotzdem einige spannende Neuerungen bereit, welche das Zusammenspiel von Android und Chrome OS deutlich verbessern sollen. Beispielsweise sind Anwender ab der zweiten Jahreshälfte 2022 dazu in der Lage, ihr Chromebook mit einem Android-Smartphone einzurichten. Auf diese Weise werden Informationen des Google-Kontos sowie WLAN-Passwörter übertragen, um das Set-up zu beschleunigen.Fast Pair ermöglicht die sekundenschnelle Kopplung von Bluetooth-Zubehör und ist künftig auch bei Lautsprechern, Wearables, Fernsehern sowie Smart-Home-Geräten zu finden. Ebenfalls neu: Kopfhörer identifizieren bald die Audioquelle und schalten bei einem Wechsel entsprechend um – eine Funktion, die Nutzer von AirPods längst kennen. Google möchte ferner Kopf-Tracking in Ohrhörern implementieren, um einen räumlichen Klang zu erzielen – bei Apple trägt das Feature den Namen „3D-Audio“.Nachrichten werden künftig besser zwischen dem Smartphone und Chromebook abgeglichen, so wie das im Apple-Kosmos der Fall ist, wenn der Nutzer das entsprechende Feature in den iCloud-Einstellungen aktiviert hat. Wer eine Apple Watch sein Eigen nennt, nutzt diese vielleicht, um den Mac zu entsperren. Analog dazu erfolgt die Authentifizierung auf dem Chromebook bald auf Wunsch per Smartwatch mit Wear OS. Auch bei einer weiteren Funktion zieht Google lediglich nach: Autotüren öffnen sich künftig bequem per Ultrabreitband-Technologie. Apple-Nutzer kennen das Feature von jenen Modellen des iPhones und der Apple Watch, in denen der U1-Chip verbaut ist.