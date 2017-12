Google-Sicherheitsexperte veröffentlicht Exploit für Hack von iOS 11.1.2

Ian Beer, der bei Google als Sicherheitsforscher tätig ist, hat über Project Zero einen Exploit veröffentlicht, der aufzeigt, wie eine Sicherheitslücke im iOS-Kernel genutzt werden kann, um unautorisierte Programmanweisungen einzuschleusen. Ein Hack zur Deaktivierung der iOS-Sicherheitsarchitektur ist dies zwar nicht, könnte aber die Grundlage hierfür bilden.Zugleich kann der Exploit von Angreifern auch dazu verwendet werden, mithilfe schädlicher Programmanweisungen die Kontrolle über das Gerät zu übernehmen. Nutzern ist daher zu empfehlen, auf das aktuelle Anfang Dezember erschienene iOS 11.2 zu aktualisieren. Zugleich ist davon auszugehen, dass auch Apple Gegenmaßnahmen ergreift. So könnte der Konzern die Signierung von Neuinstallation mit iOS 11.1.2 früher als üblich beenden. Der Downgrade auf iOS 11.1.2 zwecks Installation eines Hacks wäre damit verbaut.Diese dürfte aber nur noch einen geringen Anteil der Nutzer stören, da viele Systemerweiterungen früherer iOS-Hacks mittlerweile von Apple aufgegriffen und in iOS umgesetzt wurden. Der Bedarf an Hacks zur individuellen Anpassung von iOS ist daher mittlerweile spürbar zurückgegangen.Weiterführende Links: