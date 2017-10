Google: Neue Pixel-Smartphones, intelligente Lautsprecher und mehr

Google Pixel 2 und Pixel 2 XL

Google hat auf dem gestrigen Hardware-Event des Konzerns eine Fülle neuer Produkte präsentiert. Dazu gehören die 2017er-Generation der hauseigenen Pixel-Smartphones, zwei neue intelligente Lautsprecher, ein Kopfhörer mit integriertem Google Assistent sowie ein Premium-Chromebook mit Touchdisplay.Die beiden diesjährigen Smartphone-Modelle von Google unterscheiden sich optisch stärker voneinander als die Vorjahresvarianten. Während das Pixel 2 ein OLED-Display mit einer Diagonale von 5 Zoll besitzt, bringt es das XL-Modell auf 6 Zoll. Das Display des XL hat zwar kein rahmenloses Design, nimmt aber dennoch wesentlich mehr Gehäusefläche ein als beim kleinen Bruder.Die Kamera des Pixel 2 hat es im Test von DxO Labs bereits mit 98 Punkten (Foto: 99 Punkte; Video: 96 Punkte) auf den ersten Platz geschafft . Zuvor waren das iPhone 8 Plus und das Samsung Galaxy Note 8 mit jeweils 94 Punkten Spitzenreiter. Google bietet allerdings auch in der XL-Variante keine Dual-Kamera. Als Bonus erhalten alle Pixel-Kunden unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in Googles Foto-Clouddienst. Weitere Software-Features sind der integrierte Google Assistant und Google Lens für Zusatzinformationen etwa bei Sehenswürdigkeiten.Beide Geräte kommen ab Werk mit Android 8.0.0 Oreo, sind nach IP67 vor Wasser sowie Staub geschützt und werden von einem Qualcomm Snapdragon 835 angetrieben, dem 4 Gigabyte RAM zur Seite stehen. Der Akku des Pixel 2 bietet 2.770 mAh, der des Pixel 2 XL 3.520 mAh. 15 Minuten Ladezeit sollen bereits eine Nutzung von 7 Stunden ermöglichen.Preislich bewegt sich Google bei seiner neuen Smartphone-Generation auf Apple-Niveau. Das Pixel 2 beginnt bei 799 Euro (64 Gigabyte Speicher). Die 128-Gigabyte-Variante kostet 909 Euro. Das Pixel 2 XL fängt bei 939 Euro an (64 Gigabyte Speicher) und ist mit der doppelten Speicherkapazität für 1.049 Euro zu haben.Passend zu den 2017er-Smartphones hat Google auch einen neuentwickelten Kopfhörer im Sortiment. Die Google Pixel Buds verbinden sich via Bluetooth mit dem jeweiligen Smartphone. Das Aufbewahrungs-Case dient – ähnlich wie bei Apples AirPods – auch als Ladestation. Google betont die einfache Benutzbarkeit, den Tragekomfort und die tiefe Integration von Google Assistant, die beispielsweise die Echtzeitübersetzung von Sprachen via Google Translate auf einem verbundenen Pixel-Smartphone ermöglichen.Eine Akkuladung reicht für 5 Stunden Musik. Inklusive Recharge-Vorgängen über das Ladecase sind laut des Konzerns bis zu 24 Stunden Musikwiedergabe möglich. Die Google Pixel Buds kommen im November zunächst nur in den USA auf den Markt. Der Preis beträgt 159 US-Dollar. Wann die Kopfhörer in Deutschland erscheinen, ist nicht bekannt.Der Nachfolger des Chromebook Pixel kommt – genau wie der Vorgänger – mit Chrome OS und ist Googles neues Premium-Notebook. Das 12,3-Zoll-große Touchdisplay bietet eine Pixeldichte von 235 ppi (MacBook: 226 ppi) und lässt sich komplett auf die Rückseite des Aluminiumgehäuses umklappen.Wie bei den anderen Neuvorstellungen hebt Google auch beim Pixelbook den hauseigenen, intelligenten Software-Assistant hervor, der sich per Sprachbefehl „Ok Google“ aktivieren lässt. Der Akku hält laut Hersteller 10 Stunden, bevor das Gerät an die Steckdose muss.Google veranschlagt 999 US-Dollar für das Pixelbook . Der Konzern hat keine Angaben dazu gemacht, ob das Chrome-OS-Notebook auch in Deutschland in den Handel kommt. Als optionales Zubehör gibt es den Pixelbook Pen für 99 US-Dollar.Googles intelligentes Lautsprechersystem ist in zwei neuen Varianten verfügbar. Der Google Home Mini erinnert durch seine kompakte Bauweise an den Amazon Echo Dot und kann Befehle via Google Assistent entgegennehmen sowie diverse Aufgaben erledigen, darunter Musik abspielen oder Nachrichten vorlesen.Vom Design her orientiert sich der Konzern an gängigen Inneneinrichtungen von Wohnzimmern, um eine möglichst nahtlose Integration des Smart-Speakers in den Lebensraum des Kunden zu gewährleisten. Google Home Mini kostet 59 Euro und kommt noch im Oktober in den Handel.Anders als die kleine Variante ist der Google Home Max vor allem auf Musikwiedergabe ausgerichtet. Google betonte während der Präsentation insbesondere die Bass-Kapazitäten der beiden 4,5-Zoll-Tieftöner. Für flexiblere Aufstellmöglichkeiten passt der Lautsprecher die Tonwiedergabe – ähnlich wie Apples HomePod – dynamisch und automatisch an den jeweiligen Standort des Geräts an, sodass der Nutzer jederzeit und von jedem Stellplatz die bestmögliche Soundwiedergabe erlebt. Google Home Max erscheint im Dezember zunächst nur in den USA. Google beziffert den Preis mit 399 US-Dollar.