Google Maps für iOS berechnet Wartezeiten für Restaurantbesuche

Google Maps vs. Apple Maps

Im Wettstreit zwischen Google und Apple um die bessere Karten-App legt Google mit dem App-Update auf Version 4.47 nach (Store: ). Erneut bemüht sich der Konzern aus Mountain View darum, möglichst viele nützliche Informationen über die Orte auf der Welt zusammenzustellen oder auch zu berechnen. Für Restaurants gibt es fortan eine Einschätzung darüber, wie lange Besucher auf einen Tisch und ihr Essen warten müssen. Was in der Browserversion bereits seit einigen Monaten implementiert ist, findet nun also den Weg auf die App.Grundlage sind die bereits seit einiger Zeit vorhandenen Daten über die Stoßzeiten. Genau an dieser Stelle findet sich auch die neue Funktionalität. Es handelt sich nicht um Live-Daten, sondern um Durchschnittswerte und Prognosen. Bei über einer Million Restaurants auf der ganzen Welt, die bereits über Stoßzeiten-Daten verfügen, kann der Nutzer nun auf einzelne der Balken tippen und erhält dort eine Information über die zu erwartende Wartezeit.Laut Updatebeschreibung gibt es außerdem nun die Möglichkeiten, in den Rezensionen zu einem Ort zu suchen und sie zu sortieren. In unseren Tests konnten wir dies aber noch nicht verifizieren. Schließlich und endlich versorgt Google Maps Reisende in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Informationen darüber, welchen Eingang zu großen Stationen und Haltestellen sie nehmen müssen, um die errechnete Navigation nachzuvollziehen. Dieses Feature wird aber nur langsam eingeführt, zum Anfang steht sie nur in den großen Metropolen Paris, Madrid, Barcelona, Budapest, Kiew, Moskau, New York, Los Angeles, Taipei, Hongkong, Delhi und Singapur zur Verfügung.Google Maps hat von jeher gegenüber Apples Kartenlösung die Nase vorne. Das liegt einerseits daran, dass Googles Variante deutlich älter ist und in den ersten iOS-Versionen auch native Karten-App von iPhone und iPad war. Andererseits gelten die Kartendaten bei Google als verlässlicher. Apple versucht aber aufzuschließen. Zuletzt integrierte Apple Übersichten über nahe Fahrradverleihe, um spontane Radler in fremden Städten an die Hand zu nehmen (MTN berichtete: ).Google Maps ist auch in Version 4.47 kostenfrei verfügbar und benötigt auf dem iPhone mindestens iOS 9 und gut 150 MB freien Speicher.Weiterführende Links: